الأمن يفحص فيديو لسائق يقود ميكروباص أعلى كوبرى مشاة
تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فيديو لـ سائق ميكروباص يقود سيارة أعلى كوبرى مشاه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
وتقوم أجهزة الأمن بتحديد توقيت ومكان الفيديو لبيان ملابسات وظروف الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ورصدت أجهزة الأمن، مقطع الفيديو لسيارة "ميكروباص"، تسير أعلى أحد كباري المشاة، حيث أكد ذلك عدد من الركاب الذين كانوا داخل السيارة، وظهر صوت لأحد الركاب يقول: "أيوه يا عم غندور.. يا جدعان أحنا ماشيين على كوبري المشاة"، ولم يذكر الفيديو مكان كوبري المشاة الذي حدثت عليه الواقعة.
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