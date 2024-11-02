إدارة المرور تناشد السائقين الحذر أثناء القيادة بسبب هطول الأمطار

حذر مصدر أمنى، قائدي السيارات من هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على الطرق السريعة، وناشدهم بتوخى الحذر أثناء القيادة تجنبًا لوقوع حوادث وحرصًا على حياتهم.

وناشدت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور، وترك مسافة كافية بين كل سيارة وأخرى، والحذر في استخدام الفرامل، والالتزام بالسرعة المقررة، وعدم تجاوزها حفاظا علي سلامتهم.

ودفعت الإدارة العامة للمرور، بسيارات الإغاثة والدفع الرباعي على الطرق السريعة والصحراوية، إضافة إلى تفعيل الخط الساخن 012211100000 لتلقي أى بلاغات بوجود أعطال بسبب سوء الأحوال الجوية.

وشهدت عدة مناطق في القاهرة الكبرى سقوط أمطار وسط انتشار الخدمات المرورية.

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