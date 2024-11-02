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حوادث

ضبط شخصين غسلا 350 مليون جنيه من تجارة المخدرات في القاهرة

كشف قضية غسل أموال
كشف قضية غسل أموال 350 مليون جنيه

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط شخصين لقيامهما بغسـل 350 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة.
 

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واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "سبق الحكم عليهما فى قضايا إتجار بالمواد المخدرة") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ (350 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتجار بالمواد المخدرة

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