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محافظات

المشدد 5 سنوات لمسئول شركة توريدات لتهربه الضريبي بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة بالسجن المشدد 5 سنوات لمسؤول شركة توريدات لتهربه الضريبي بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

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الحكم عليمتهم بالتهرب الضريبي بشبرا الخيمة 
احالت النيابة العامة " هشام.ذ.ا.م" 70 سنة، في القضية رقم 7555 لسنة 2023 جنايات قسم قليوب والمقيدة برقم 4319 لسنة 2023 كلى جنوب بنها والمقيدة برقم 380 لسنة 2024 حصر فحص ضرائب القيمة المضافة، لأنه خلال الفترة من 2020/10 حتى 2021/8 بدائرة قسم قليوب محافظة القليوبية، بصفته مسجل وخاضع لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تهرب من أداء تلك الضريبة بصفته المسئول عن منشأة الكارما توريدات عمومية " وذلك بأن: خصم ضريبية دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم للتجارة والتوريدات العمومية عن نشاط " على النحو المبين بالأوراق.


شهود الإثبات في واقعة تهرب ضريبي بالقليوبية

وأوضح أمر الحالة أن الشاهد أيمن ك - السن 49 عام - مأمور فحص بالإدارة العامة لفحص قضايا التهرب – منطقة القليوبية - شهد بأن فحصه أسفر عن تهرب المتهم من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه بصفته المسئول عن منشأة  عمومية عن نشاط " توريدات عمومية " خلال أشهر 2028/10 حتى 2021/8: الخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم لعدم تقديمه المستندات الدالة على الخصم.

 

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