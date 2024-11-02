إحباط ترويج 42 كيلو حشيش فى المنوفية ومطروح بـ 3.6 مليون جنيه

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عنصرين إجراميين بالمنوفية ومطروح لحيازتهما كميات من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بحوالى 3,6 مليون جنيه.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (المنوفية، مطروح) قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بتلك المحافظات، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم على النحو التالى:-



فى المنوفية ؛ تم ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة السادات.. وبحوزته (22 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2,5 كيلو جرام لمخدر الهيروين).



وفى مطروح؛ ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (3,6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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