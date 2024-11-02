تأجيل محاكمة سفاح الغربية المتهم بإنهاء حياة 4 سيدات

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية برئاسة المستشار السيد محمود شكر وعضوية كل من المستشار محمد الغريب والمستشار حسام عبد الباسط والمستشار محمد صلاح، تأجيل جلسة محاكمة "عبد ربه.م" والمعروف إعلاميًّا بسفاح زفتي لاتهامه بإنهاء حياة 4 سيدات وتقطعيهم إلي أشلاء والقاء جثث ضحاياه في مياه نهر النيل، إلى جلسة نهاية الأسبوع القضائي للمرافعة النيابة العامة ودفاع المجني عليه وأسر الضحايا.



وطالبت هيئة المحكمة محامي المتهم بأهمية تجهيز كافة المستندات المطلوبة للدفاع عنه.





وكان مجمع محاكم المحلة شهد وصول المتهم "عبد ربه.م" المعروف إعلاميًّا بـ “سفاح الغربية” تزامنًا مع انهياره ودخوله في نوبة من البكاء بارتكابه وقائع إنهاء حياه 4 سيدات وتقطعيهم إلي أشلاء ورميها في مياة نهر النيل.

كما حاول المتهم سفاح النساء في إقناع الحاضرين داخل جلسة محاكمة جنايات وهيئة المحكمة الموقرة بادعائه الجنون وعدم الثبات الانفعالي معللا مروره بأزمات نفسية متوالية.

من ناحية أخرى كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية منذ قليل بحراسة أمنية مشددة مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن النظامية والسرية لنقل سفاح قرية سنبو المتهم بإنهاء حياة 4 سيدات واستقطابهم من محبسه بمركز زفتي إلي قاعة أولى جلسات محاكمته بجنايات مجمع محاكم المحلة.





في المقابل كشف تقرير إحالة المتهم بإنهاء حياة سيدات الغربية من ضحاياه عن ارتكاب وقائعه بعد استدراجهم وممارسة الرذيلة معهم خلال فترة الزمنية من (م2020-2024م) حال فترة عمله كالشيف بإحدى الفنادق السياحية استخدام أدوات حادة منها "سكينتان وساطورين "وإزهاق أرواحهم بقصد القتل العمد والترصد طوال 4 سنوات متوالية.

وكان المستشار ياسين زغلول المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطى قراره إلي رئيس نيابة مركز زفتي بإحالة المدعو "ع.م.ه "36 سنة سفاح الغربية الجديد الي المحاكمة الجنائية العاجلة والمتهم بإنهاء حياة 4 سيدات وتمزيق جثامينهم إلي أشلاء ورميها في مياه ترعة الخضراوية الواصلة بين محافظات المنوفية والقليوبية والغربية بطول فرع نهر النيل دمياط.

وكان ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية نجحوا في ضبط الجاني عقب ارتكابه واقعة إنهاء حياة السيدة الضحية الرابعة وتمزيق جثمانها وإلقاء أشلاءها في مياه نهر النيل وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور علي جثة امرأة مجهولة الهوية ومقطعة، وملقاة بأماكن متفرقة في ترعة الخضراوية التابعة لمركز زفتي.

كما باشرت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية بالانتقال رفقة الإنقاذ النهري لمسرح الجريمة وبعد التحريات الأولية، تبين أن الجثة لامرأة ومقطعة لأشلاء، كما تمكنت الشرطة بمساعدة رجال الإنقاذ النهري في العثور علي اليدين والرجلين مقطعة من الركبة للأطراف بترعة الخضراوية لكفر حسان.

كما تم البحث عن باقي أجزاء الجثة وتم تحديد هوية الجاني وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة قتل 5 فتيات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة تم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحين استكمال التحريات.