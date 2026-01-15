الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جون إدوارد يتواصل مع المشجع الزملكاوي محمد خميس ويوجه له دعوة حضور التدريبات

المشجع الزملكاوي
المشجع الزملكاوي محمد خميس
18 حجم الخط

كشف محمد أبوالعلا، مُقدم برنامج زملكاوي المذاع على قناة نادي الزمالك، عن مفاجأة للمشجع الزملكاوي محمد خميس الذي تواجد لمساندة الفريق في مدرجات ملعب برج العرب بالإسكندرية خلال مواجهة المصري البورسعيدي.

وقال أبوالعلا: "جون إدوارد المدير الرياضي بنادي الزمالك تواصل مع المشجع الزملكاوي ووجه له دعوة لحضور تدريبات الفريق الأول لكرة القدم والتقاط صور خاصة مع اللاعبين وسيتم تكريمه".

وفاز فريق الزمالك، على نظيره المصري، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأخير من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

 

مباراة اليوم كانت بروفة أخيرة قبل مواجهة الزمالك والمصري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 25 يناير الجاري.

مباراة الزمالك والمصري 

وافتتح خوان بيزيرا التسجيل لـ الزمالك في شباك المصري بالدقيقة 21 عن طريق ركلة جزاء، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق أحمد شريف في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا للضائع من المباراة.
 

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الخامس من المجموعة الثالثة بكأس عاصمة مصر برصيد 7 نقاط وكان قد ودع البطولة من قبل، بينما المصري البورسعيدي يتربع على قمة المجموعة الثالثة بكأس عاصمة مصر برصيد 11 نقطة.

