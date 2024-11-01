أخبار مصر: زيادة أسعار جبنة دومتي وبيبسي، منع دخول قطارات الصعيد رمسيس، حسين فهمي يثير الجدل في حفل عشاء بعد وفاة شقيقه

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اليوم، بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار جبنة دومتي، وقائمة بالأسعار الجديدة

تطبق بداية من اليوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024؛ الزيادات الجديدة المعلنة في أسعار جبنة دومتي، وذلك وفق ما أعلنه حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك.

اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار بيبسي، وهذا سعر الكانز بعد الارتفاع

زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا مصر أقرتها الشركة، وفقًا لما أعلنه حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك.

اليوم، مهرجان الجونة السينمائي يختتم فعاليات دورته السابعة

يختتم مهرجان الجونة السينمائي مساء اليوم الجمعة، فعاليات دورته السابعة، وذلك على مسرح مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، بحضور كوكبة من النجوم وصناع السينما من مصر ومختلف دول العالم.

أعلنت فوز هاريس، محطة تلفزيونية أمريكية تثير ضجة حول الانتخابات الرئاسية (صورة)

تسببت شبكة "إي بي سي" الأمريكية بضجة وأثارت اتهامات بالتلاعب بالانتخابات الأمريكية، بعد بثها نتائج تظهر فوزًا للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس قبل نحو أيام من الانتخابات الرئاسية.

بدء تفعيل قرار منع قطارات الصعيد من دخول رمسيس

دخل قرار الهيئة القومية للسكك الحديد الخدمة من الآن والخاص بمنع قطارات الصعيد من دخول محطة رمسيس، ماعدا القطارات القادمة من الصعيد إلى الإسكندرية والعكس؛ هى التى يحق لها التوقف بمحطة مصر برمسيس.

كله بالصيدليات وهذا موقف الأنسولين، بشرى سارة من هيئة الدواء عن علاج مرضى السكر

كشفت هيئة الدواء المصرية عن ضخ كميات جديدة من الأدوية الخاصة بعلاج مرضى السكر على رأسها الأنسولين لحل أزمة نقص الأنسولين التي شهدها سوق الدواء خلال الفترة الماضية.

بدءا من اليوم، مواعيد غلق وفتح المحلات في التوقيت الشتوي، تعرف على الاستثناءات

انتهى العمل بالتوقيت الصيفي وبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، اليوم الجمعة، حيث تم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة عند تمام الساعة 11:59 مساء الخميس.

تلاعبوا بمقابلة هاريس، ترامب يقاضي محطة فضائية

رفع مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب دعوى قضائية، الخميس، ضد قناة (سي بي إس) التلفزيونية الأمريكية، واتهمها بالتلاعب بالمقابلة مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

درجات الحرارة اليوم الجمعة أول أيام التوقيت الشتوي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

علشان كدا هي مبتردش على الناس، زوج شيماء سيف يفجر مفاجأة بشأن عدم إنجابهما

كشف المنتج محمد كارتر زوج الفنانة شيماء سيف، مفاجأة بشأن عدم إنجابها حتى الآن، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها الزمالك والبنك الأهلي وقمة النصر والهلال

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز والدوريات العربية والمسابقات الأوروبية والتي جاءت مواعيدها كالتالي:

اليوم، صرف معاشات شهر نوفمبر 2024 من ماكينات ATM

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اليوم الجمعة صرف معاشات شهر نوفمبر 2024.

أرقام مفجعة لتل أبيب، حزب الله يكشف خسائر الجيش الإسرائيلي منذ بداية المناورة البرية في جنوب لبنان

كشف حزب الله في بيان، أمس الخميس، الحصيلة التراكمية لخسائر الجيش الإسرائيلي وفق ما رصده عناصر "المقاومة الإسلامية" منذ بدء ما يسمى "المناورة البرية" في جنوب لبنان.

بعد وفاة شقيقه بـ 24 ساعة، انتقادات لـ حسين فهمي بسبب صورة وحفل عشاء مع وفد صيني، ومهرجان القاهرة يوضح

تعرض الفنان حسين فهمي لإنتقادات شديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت له بعض الصور أثناء لقائه مع وفد صيني من إدارة مهرجان شنغهاي السينمائي، والذي استقبلت بصفته رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، بعد وفاة شقيقه مصطفى بيوم واحد، كما أنه أقام للوفد حفل عشاء بأحد مطاعم القاهرة.

دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر جمادى الأولى لعام 1446 هجريا

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر جمادى الأولى لعام 1446 هجريًّا اليوم الجمعة، الموافق 1 نوفمبر من عام 2024، عقب صلاة المغرب بنصف ساعة.

صاروخ باليستي عابر للقارات، رسالة بيونج يونج للرئيس الأمريكي القادم

تجربة صاروخية جديدة أعلنت عنها كوريا الشمالية اليوم الجمعة شملت إطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات من طراز هواسونج-19.

عودة خدمات الكاش بشركات المحمول للعمل بعد توقفها بسبب التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي، عادت قبل قليل خدمات محافظ الكاش بشركات المحمول، للعمل بعد توقفها عدة ساعات، وذلك بالتزامن مع بدء التوقيت الشتوي وتأخير الساعة.

علشان ما يضحكش عليك، حماية المستهلك يطلق حملة توعوية للمستهلكين في الجمعة البيضاء

يبدأ جهاز حماية المستهلك الجهاز، اليوم الجمعة، بإطلاق حملات توعوية، لتوعية المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز في حالة وجود شكوي أو بلاغات في موسم تخفيضات الجمعة البيضاء.

أم تتخلص من حياتها مع طفليها بالقفز في شلالات نياجرا، والسر ابنتها مكة

أقدمت امرأة أمريكية على التخلص من حياتها مع أطفالها، بالقفز في شلالات نياجرا، قبل أيام، في حادثة مروعة.