اليوم، بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار جبنة دومتي، وقائمة بالأسعار الجديدة

تطبق بداية من اليوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024؛ الزيادات الجديدة المعلنة في أسعار جبنة دومتي، وذلك وفق ما أعلنه حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك.

رفع أسعار الجبنة دومتي في الأسواق، فيتو

قائمة جديدة لأسعار الجبن بعد الزيادة

وأوضح «المنوفي» أن شركة الصناعات الغذائية العربية المنتجة لجبنة دومتي أرسلت للتجار والموردين قائمة جديدة لأسعار الجبن بعد الزيادة.

10 جنيهات ارتفاعًا في سعر كرتونة الجبن دومتي

وأشار إلى أنه وفقًا للقوائم الجديدة لمنتجات الشركة يتضح أنها رفعت أسعار منتجاتها بزيادة 10 جنيهات في الكرتونة، والتي تعد زيادة طفيفة.

أسعار دومتي بعد تطبيق الزيادة، فيتو

أسباب تطبيق الزيادة في سعر جبنة دومتي

وأضاف أن شركة الصناعات الغذائية العربية المنتجة لـ دومتي، أوضحت في القائمة المرسلة أن السبب في رفع أسعار منتجاتها يرجع إلى زيادة سعر المواد الخام ونقصها من الأسواق، على أن يكون التطبيق بداية من 1 نوفمبر 2024.