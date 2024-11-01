علشان كدا هي مبتردش على الناس، زوج شيماء سيف يفجر مفاجأة بشأن عدم إنجابهما

كشف المنتج محمد كارتر زوج الفنانة شيماء سيف، مفاجأة بشأن عدم إنجابها حتى الآن، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقام بنشر صورة له مع زوجته الفنانة شيماء سيف وعلق عليها: "من فترة طويلة وأنا بسمع الناس لما بتقابل شيماء بتقولها أنتِ لو خسيتي هتخلفي، ودلوقتِ لما شيماء خست الناس لما بتقابلها بتقولها أيوة كده خسيتِ يعني هتخلفي وهي عمرها ما فكرت ترد وبتقول إن شاء الله".



وأضاف: "وحتى الناس اللي أنا أعرفهم بيقولوا لي كده ومت حدش فيهم ولا لحظة فكر إنها سليمة ومفيهاش أي حاجة ومت عندهاش أي مانع إنها تخلف غير إنها مراتي".

واسترد: "ولو شيماء كانت اتجوزت أي حد غيري كان زمانها مخلفة عادي جدًّا بس النصيب والقدر خلاها تتجوزني أنا ونكتشف بعد فترة إن عندي مشكلة في الإنجاب".

وأضاف: “وهي علشان عارفة ربنا كويس قالت لي إن كل شيء بميعاد واحنا لسه ميعادنا ما جاش وهييجي إن شاء الله.. دعواتكم”.