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أم تتخلص من حياتها مع طفليها بالقفز في شلالات نياجرا، والسر ابنتها مكة

شلالات نياجرا، فيتو
شلالات نياجرا، فيتو

أقدمت امرأة أمريكية على التخلص من حياتها مع أطفالها، بالقفز في شلالات نياجرا، قبل أيام، في حادثة مروعة.

ووفقًا لموقع "ميترو"، قامت شيانتي مينز البالغة من العمر 33 عامًا، باصطحاب أطفالها، رومان ( 9 أعوام) ومكة (5 أشهر) نحو شلالات نياجرا من الجهة الأمريكية، وقامت بالقفز معهم نحو الموت.

وتعتبر شلالات نياجرا التي تغطي جانبًا أمريكيًّا وكنديًّا على الحدود بين الدولتين، أكبر الشلالات في أمريكا الشمالية، وتصب في نهار نياجرا شديد السرعة والخطورة.

وأكدت السلطات الأمريكية أن الحادثة هي انتحار، ولكن لم يتم العثور على الجثث حتى الآن.

 

الرسالة الأخيرة

ونشر الموقع الرسائل الأخيرة لشيانتي قبل وفاتها، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الرسائل أنها كانت تعاني من اكتئاب حاد بسبب انفصالها عن والد طفلتها مكة.

وقبل أسبوعين من الحادثة التي وقعت الإثنين الماضي، ردت شيانتي عن سؤال حول سبب انفصالها بصديقها ووالد طفلتها: "لأنني كنت غبية بسبب الحمل، وأقسمت بأنني لا أريده في حياتي".

تلك كانت آخر رسالة للضحية قبل التخلص من حياتها، وسبقها منشور لها قالت فيه: "سئمت من العصبية والحزن والسخط.. هدفي أن أصبح شخصًا هادئًا عند مواجهة أي موقف".

 

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