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أخبار مصر

كله بالصيدليات وهذا موقف الأنسولين، بشرى سارة من هيئة الدواء عن علاج مرضى السكر

أدوية،فيتو
أدوية،فيتو
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كشفت هيئة الدواء المصرية عن ضخ كميات جديدة من الأدوية الخاصة بعلاج مرضى السكر على رأسها الأنسولين لحل أزمة نقص الأنسولين التي شهدها سوق الدواء خلال الفترة الماضية.

 

توفير كافة الأصناف الدوائية لكافة المجموعات العلاجية

وأكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أنه تم توفير كافة الأصناف الدوائية لكافة المجموعات العلاجية  ومن أهمها مستحضرات علاج السكر والفوارات المختلفة بالسوق المحلي منذ شهر يوليو الماضي وحتى الآن مع انتهاء تلقى الهيئة لأى شكاوى بشأنها.


وقال رئيس هيئة الدواء المصرية إنه تم ضخ ما يقترب من 9 ملايين ونصف المليون عبوة من مستحضرات علاج السكر، حيث تم ضخ ما يزيد عن 2 مليون و100 ألف عبوة من Mixtard Vial، وحوالي 350 ألف عبوة من Lantus، وما يزيد عن 2 مليون و600 ألف عبوة من Insulinagypt vial. كما تم ضخ ما يزيد عن 2 مليون و300 ألف عبوة من المستحضرات الأخرى التي تمثل أنواع مختلفة من الأنسولين.

 

تعزيز كميات من أدوية علاج السكر المحتوية على مادة الميتفورمين 

وأضاف رئيس الهيئة أنه تم تعزيز كميات من أدوية علاج السكر المحتوية على مادة الميتفورمين على ما يقترب من 2 مليون 200 ألف عبوة من المستحضرات التي تحتوي على ميتفورمين، وهناك مخزون من المادة الخام يكفي لتصنيع ما يزيد عن 6 ملايين عبوة من أدوية علاج السكر

 

من جانبه أكد الدكتور يس رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية أن كافة المستحضرات الخاصة بتلك المجموعات العلاجية تم توزيعها على كافة الصيدليات بكافة المحافظات، وتم التأكد من توافرها لدى كافة الموزعين على مستوى الجمهورية لضمان استمرار الإمدادات من تلك المستحضرات.

 

توفير المواد الخام اللازمة لتصنيع كافة مستحضرات علاج السكر

وأضاف مساعد رئيس الهيئة أنه تم توفير المواد الخام اللازمة لتصنيع كافة مستحضرات علاج السكر والفوارات بكافة المصانع المحلية ومتابعة خطط وعمليات التصنيع المستمرة للتأكد من عدم تكرار أي نواقص من تلك المجموعات العلاجية كاملة لتوفيرها أولًا بأول بالأسواق واستمرار المعدلات الطبيعية للتداول المحلي.

 

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يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتوفير المستحضرات الدوائية من المجموعات العلاجية الهامة حرصًا على صحة وسلامة المرضى، وتوفير احتياجاتهم الدوائية.

 

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