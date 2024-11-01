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ثقافة وفنون

بعد وفاة شقيقه بـ 24 ساعة، انتقادات لـ حسين فهمي بسبب صورة وحفل عشاء مع وفد صيني، ومهرجان القاهرة يوضح

حسين فهمي والوفد
حسين فهمي والوفد الصيني، فيتو

تعرض الفنان حسين فهمي لإنتقادات شديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت له بعض الصور أثناء لقائه مع وفد صيني من إدارة مهرجان شنغهاي السينمائي، والذي استقبلت بصفته رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، بعد وفاة شقيقه مصطفى بيوم واحد، كما أنه أقام للوفد حفل عشاء بأحد مطاعم القاهرة.

 

صورة حسين فهمي والوفد الصيني

وحرص المركز الإعلامي لمهرجان القاهرة السينمائي على توضيح الحقيقة، حيث أكد أن لقاء الفنان حسين فهمي ووفد مهرجان شنغهاي السينمائي كان قبل وفاة شقيقه مصطفى فهمي بيومين، ولم تحدث الزيارة اليوم الخميس مثلما ظن البعض، كما أن تلك الزيارة كانت في نطاق العمل والتعاون بين المهرجانين.

 

مهرجان القاهرة السينمائي

يذكر أنه قام وفد من مهرجان شنغهاي السينمائى بزيارة مقر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث التقى رئيسَ المهرجان الفنان حسين فهمي، ومدير المهرجان الناقد عصام زكريا.

ضم الوفد “شيلا تونج” نائبة المدير العام للمهرجان الصيني والمسؤولين عن العلاقات العامة والبرمجة والعروض والسوق والعمليات والصناعة بالمهرجان.

 

أطلع الضيوف على أجواء العمل بمهرجان القاهرة ويستعد لإطلاق دورته الـ45، وأعربوا عن إعجابهم بما شاهدوه من حماس وتفاعلوا معه،  كما تم بحث فرص التعاون بين المهرجانين، ومنها الاتفاق على تنظيم أسبوع لمصر فى النسخة القادمة من مهرجان شنغهاي،  وتبادل الخبرات والأسماء البارزة في صناعة السينما بين كلا المهرجانين، سواء في تنظيم العروض والفعاليات الخاصة أو بلجان التحكيم.

 

وعقب ذلك، وفي المساء أقيم حفل عشاء لضيوف مهرجان شنغهاي للضيوف دعا إليه رئيس المهرجان حسين فهمي بحضور هشام عبد الخالق رئيس غرفة الصناعة السينما.

وتطرق الحديث فيه أيضا لدعم  العلاقة الفنية بين مصر والصين.

 

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