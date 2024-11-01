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اقتصاد

عودة خدمات الكاش بشركات المحمول للعمل بعد توقفها بسبب التوقيت الشتوي

خدمات الكاش بشركات
خدمات الكاش بشركات المحمول، فيتو

التوقيت الشتوي، عادت قبل قليل خدمات محافظ الكاش بشركات المحمول، للعمل بعد توقفها عدة ساعات، وذلك بالتزامن مع بدء التوقيت الشتوي وتأخير الساعة. 

وكانت شركة فودافون كشفت أن خدمة فودافون كاش وبعض الخدمات الأخرى كالشحن ودفع الفواتير وتجديد الباقات ستكون غير متاحة اليوم من الساعة 11 مساء الخميس 31 أكتوبر إلى الساعة 3 صباح اليوم الجمعة 1 نوفمبر وذلك للتحديث التقني للأنظمة.

 

كما كشفت اتصالات عن توقف خدمة محفظة الكاش الخميس الموافق 31 أكتوبر من الساعة العاشرة و45 دقيقة مساءً ولمدة 5 ساعات؛ وذلك للتحديث التقني للأنظمة.


وكشفت أورنج أيضًا عن توقف خدمة محفظة الكاش من الساعة 11.30 مساء الخميس 1 نوفمبر لمدة 4 ساعات؛ وذلك للتحديث التقني للأنظمة.

 

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