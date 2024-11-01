مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها الزمالك والبنك الأهلي وقمة النصر والهلال
مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز والدوريات العربية والمسابقات الأوروبية والتي جاءت مواعيدها كالتالي:
الدوري المصري الممتاز
فاركو ضد الاتحاد السكندري - 5 مساءً - on time sports1
بيراميدز ضد بتروجيت - 5 مساءً - on time sports2
الزمالك ضد البنك الأهلي - 8 مساءً - on time sports1
الدوري السعودي
الخليج ضد الطائي - 4:35 مساءً - SSC HD.
ضمك ضد الرياض - 5:15 مساءً- SSC HD.
النصر ضد الهلال - 8 مساءً - SSC HD.
الدوري الإسباني
ألافيس ضد مايوركا - 10 مساءً - beIN Sports HD 3
الدوري الألماني
باير ليفركوزن ضد شتوتجارت - 9:30 مساءً - beIN Sports HD 5
الدوري الفرنسي
موناكو ضد أنجيه - 8 مساءً
ليل ضد ليون - 10 مساءً
الدوري المصري للكرة النسائية
الزمالك ضد المصري - 2:30 عصرًا
المعادي واليخت ضد زد - 2:30 عصرًا
اتحاد بسيون ضد الأهلي - 2:30 عصرًا
الاتحاد السكندري ضد الطيران - 2:30 عصرًا
الجونة ضد مسار - 2:30 عصرًا
الدوري التركي
غازي عنتاب ضد جوزتيبي - 7 مساءً
الدوري البرتغالي
سبورتنج لشبونة ضد إستريلا - 10:15 مساءً
الدوري المغربي
أولمبيك آسفي ضد الشباب الرياضي السالمي - 9 مساءً
الدوري الإماراتي
اتحاد كلباء ضد العروبة - 2:50 عصرًا
النصر الإماراتي ضد الوحدة - 5:30 مساءً
دوري نجوم قطر
الشمال ضد الدحيل - 4:30 مساءً
الوكرة ضد أم صلال - 6:30 مساءً
الأهلي القطري ضد الشحانية - 6:30 مساءً
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