الأعلى للإعلام يمنع ظهور أحمد حسام ميدو بسبب تصريحاته المسيئة للمنتخب الوطني

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم (180) لسنة 2018، بمنع ظهور الكابتن أحمد حسام ميدو، لحين انتهاء التحقيق معه. 

وجاء القرار على خلفية ما  صدر عنه من تصريحات تحمل إساءة وتشكيك في الإنجازات الرياضية التي حققها المنتخب الوطني المصري خلال الفترة من 2006 وحتى 2010، أثناء استضافته في بودكاست تقديم أبو المعاطي زكي، عبر حساباته الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا القرار بناءً على ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس، وما تم عرضه من توصيات لجنتي الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، وضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة.

ومن المقرر أن تحدد لجنة الشكاوى جلسة استماع للكابتن أحمد حسام ميدو، على أن يتم بعد ذلك رفع توصيات اللجنة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ القرار النهائي.

