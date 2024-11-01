اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار بيبسي، وهذا سعر الكانز بعد الارتفاع

زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا مصر أقرتها الشركة، وفقًا لما أعلنه حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك.

زيادة في أسعار كانز بيبسي كولا بدءًا من اليوم الجمعة

وأشار «المنوفي» إلى إرسال شركة بيبسي قائمة جديدة تشمل أسعار منتجاتها، وأن تطبيق الزيادات في أسعار كانز بيبسي كولا بدءًا من اليوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024.

تطبيق زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا في الأسواق، فيتو

2.75 جنيه زيادة في أسعار بيبسي كولا كانز

وبمقارنة أسعار بيبسي كانز السابقة بالسعر الجديد الذي سيطبق من اليوم الجمعة، يتضح أن الشركة قررت رفع سعر بيبسي كانز بزيادة تقدر بنحو 2.75 جنيه مقارنة بسعرها السابق.

تطبيق زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا في الأسواق، فيتو

أسعار بيبسي كولا بعد تطبيق الزيادة الجديدة

ونستعرض أسعار بيبسي كولا وفقًا لقائمة الأسعار بعد تطبيق الزيادة الجديدة بدءًا من اليوم الجمعة، التي جاءت كالآتي:

سعر كانز بيبسي كولا 330 مل يرتفع لـ 14.5 جنيه

ارتفعأسعار بيبسي كانز وزن 320/ 330 مل إلى سعر 14.5 جنيه للمستهلك، فيما ارتفع سعر بيع الصندوق الذي يحتوي على 24 عبوة للمستهلك إلى 348 جنيهًا.

سعر كانز بيبسي كولا 250 مل يرتفع لـ 13.5 جنيه

فيما ارتفع أسعار كانز بيبسي وزن 240/ 250 مل إلى 13.5 جنيه للمستهلك، فيما ارتفع سعر بيع الصندوق الذي يحتوي على 24 عبوة للمستهلك إلى 324 جنيهًا.