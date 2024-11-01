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صاروخ باليستي عابر للقارات، رسالة بيونج يونج للرئيس الأمريكي القادم

صاروخ باليستي عابر
صاروخ باليستي عابر للقارات،فيتو

تجربة صاروخية جديدة أعلنت عنها كوريا الشمالية اليوم الجمعة شملت إطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات من طراز هواسونج-19.

وقال كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية إن البلاد أمنت وضعا "لا رجعة فيه" فيما يخص تطوير وسائل حمل الأسلحة النووية.

وبتوجيه من كيم، أجرت كوريا الشمالية اختبارا صاروخيا "حاسما" وضع علامات فارقة في "إدامة التفوق المطلق" للقوات المسلحة للبلاد، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الجيش الكوري الجنوبي قوله إنه رصد الصاروخ، الذي أطلق بزاوية عالية، في حوالي الساعة 7:10 صباحا من منطقة بيونج يانج.

وأضاف الجيش الكوري الجنوبي أن الصاروخ حلق نحو 1,000 كيلومتر قبل أن يسقط في البحر الشرقي. 

وقيم الصاروخ على أنه صاروخ باليستي جديد عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب.

وجاء إطلاق هذا الصاروخ الباليستي العابر للقارات، وهو الأول من نوعه منذ ما يقرب من عام، قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

وقال المراقبون إن استفزاز الشمال كان يهدف على الأرجح إلى التباهي بقدرته على توصيل الرؤوس النووية إلى أراضي الولايات المتحدة.

ووصفت كوريا الشمالية الصاروخ الجديد بأنه "وسيلة هجومية فائقة القوة" و"نسخة نهائية" من سلسلة صواريخها بعيدة المدى.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: "إن اختبار أحدث نظام للأسلحة الاستراتيجية حدّث السجلات الأخيرة لقدرة الصواريخ الاستراتيجية لكوريا الشمالية وأظهر حداثة وموثوقية أقوى رادع استراتيجي في العالم".

وأعرب كيم جونج أون عن ارتياحه لحقيقة أن الاختبار الناجح أثبت أن "الموقف المهيمن" الذي "أمنته كوريا الشمالية في تطوير وتصنيع وسائل النقل النووية من نفس النوع لا رجوع فيه على الإطلاق"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وقالت كوريا الشمالية إن صاروخ هواسونج-19 قطع مسافة 1,001.2 كيلومتر على ارتفاع أقصى بلغ 7,687.5 كيلومترًا وحلق لمدة 5,156 ثانية. وقد تم تقييمه على أنه يتمتع بأطول وقت طيران لصاروخ كوري شمالي.

وأظهرت الصور التي نقلتها وسائل الإعلام الرسمية إطلاق الصاروخ من منصة نقل وإطلاق ذات 11 محورًا.

وحضرت ابنة كيم، المعروفة باسم جو-آيه، عملية إطلاق الصاروخ.

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