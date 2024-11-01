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بدءا من اليوم، مواعيد غلق وفتح المحلات في التوقيت الشتوي، تعرف على الاستثناءات

مواعيد غلق المحلات،
مواعيد غلق المحلات، فيتو
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انتهى العمل بالتوقيت الصيفي وبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، اليوم الجمعة، حيث تم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة عند تمام الساعة 11:59 مساء الخميس.


وتكون مواعيد العمل  لغلق وفتح المحلات فى التوقيت الشتوى كالآتي:

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مواعيد العمل في القطاعات المختلفة تزامنا مع تطبيق التوقيت الشتوي.. ساعة إضافية بالمترو اليوم الخميس.. وهذه تفاصيل غلق وفتح المحلات والعمل بالبنوك والبريد


وتكون مواعيد فتح وغلق المحلات والكافيهات كالآتي وفق قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة:
 

مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة العاشرة مساءً (شتاءً).


ويتم زيادة التوقيت لجميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الحادية عشر مساءً (شتاءً).


 مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًّا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء.

وتستمر خدمة التيك أواي  (Take – away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفًا وشتاء.

تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة  السادسة مساءً (شتاءً) عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرارًا من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العام.

ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.

يٌسثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

 

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