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أخبار مصر

علشان ما يضحكش عليك، حماية المستهلك يطلق حملة توعوية للمستهلكين في الجمعة البيضاء

إبراهيم السجيني
إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، فيتو

يبدأ جهاز حماية المستهلك الجهاز، اليوم الجمعة، بإطلاق حملات توعوية، لتوعية المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز في حالة وجود شكوي أو بلاغات في موسم تخفيضات الجمعة البيضاء.

 

وطالب إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك التجار والموردين، بضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية، موضحًا بها كافة بيانات السلعة وخصائصها، والإلتزام بالإعلان عن تخفيضات حقيقية، والالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع الموضحة في القانون، وعدم  إعلان المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل.

 

وأكد أنه في حال وجود مخالفات  تتعلق بإعلانات مُضللة أو سلوك خادع للمستهلك، يتم تطبيق أحكام القانون  وإحالة المخالفين للنيابة العامة وتوقيع الغرامات والتي تصل العقوبة لمليوني جنيه.

 

شكاوى حماية المستهلك 

جدير بالذكر، أن جهاز حماية المستهلك  أتاح  العديد من الوسائل، لتلقي الشكاوي والبلاغات بشأن أي مخالفات أو ممارسات سلبية غير مُنضبطة وذلك من خلال الوسائل التالية: 
- الإتصال بالخط الساخن ( 19588) من خلال الخط الأرضي.
- إرسال الشكوى عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك من خلال جوجل بلاي  - ابل ستور.
- إرسال الشكوى عن طريق الرابط التالي  : http://shakwa.cpa-mobile.com/ 
- إرسال الشكوى إلكترونيًّا من خلال الموقع الرسمي للجهاز: https://cpa.gov.eg/ar-eg/ 
- إرسال الشكوى عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع facebook " جهاز حماية المستهلك المصري " 
- التوجه إلى مقر الجهاز الرئيسي الكائن ب 96 أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية، أو من خلال كافة الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

 

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