الجمعة 01 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

اليوم، مهرجان الجونة السينمائي يختتم فعاليات دورته السابعة

مهرجان الجونة السينمائي،
مهرجان الجونة السينمائي، فيتو

يختتم مهرجان الجونة السينمائي مساء اليوم الجمعة، فعاليات دورته السابعة، وذلك على مسرح مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، بحضور كوكبة من النجوم وصناع السينما من مصر ومختلف دول العالم. 

ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال حفل الختام عن الفائزين بجوائز مسابقات مهرجان الجونة السينمائي المختلفة، بالإضافة إلى إعلان الفائزين بجائزة نجمة الجونة الخضراء، وجائزة سينما من أجل الإنسانية وغيرها. 

 

مهرجان الجونة السينمائي 

وأقيمت الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي خلال الفترة من 24 أكتوبر الماضي وحتى 1 نوفمبر الجاري، تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، وبحضور كوكبة من النجوم وصناع السينما من مصر والعالم. 

وشهد المهرجان هذا العام مشاركة قرابة الـ 71 فيلمًا روائيًّا وتَسجيليًّا طويلًا وقصيرًا من 40 دولة، حيث تنافس عدد من هذه الأعمال في مسابقات المهرجان المختلفة، كما نافس بعضها على جائزة سينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء. 

وتضمن البرنامج هذا العام أفلامًا حائزة على جوائز من مهرجانات دولية مرموقة، منها الفيلم الليتواني (Toxic) "سام" للمخرجة Saulė Bliuvaitė سولي بلوفايت الفائز بأربع جوائز في Locarno Film Festival مهرجان لوكارنو.

كما عرض  المهرجان أيضًا فيلم (The Seed of the Sacred Fig) "بذرة التين المقدس" للمخرج الإيراني Mohammad Rasoulof محمد رسولوف، الذي يمثل ألمانيا في جوائز الأوسكار العام المقبل، وكان قد حصل على جائزتي التحكيم الخاصة وFipresci  فيبرسي من مهرجان كان. 

بالإضافة إلى فيلم (The Substance) "المادة" للمخرجة Coralie FARGEAT كورالي فارجاه، الفائز بجائزة السيناريو في مهرجان كان السينمائي، وفيلم (Dying) "الاحتضار" للمخرج Matthias Glasner ماتياس غلاسنر، الحاصل على جائزة الدب الفضي لأفضل سيناريو في مهرجان برلين السينمائي. 

وأيضًا تضمن البرنامج فيلم (Stranger) "غريب" للمخرج Zhengfan Yang شونجفان يانج، الفائز بالجائزة الكبرى في مسابقة بروكسيما بمهرجان كارلوفي فاري (يضم فريق البرمجة Nicole Guillemet نيكول جيميه، Teresa Cavina تيريزا كافينا، Raman Chawla رامان شاولا، Mouwafak Chourbagui موفق الشوربجي)".

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