أخبار الفن اليوم: وفاة الملحن محمد عبد المجيد.. وائل جسار يعلن تأجيل حفله في مهرجان الموسيقي العربية.. وأحمد عز يحضر لمسرحية جديدة بعنوان "بيت العز"

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها وفاة الملحن الشاب محمد عبد المجيد، بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

توفي منذ قليل الملحن الشاب محمد عبد المجيد، بعد ما أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية بشكل مفاجئ أثناء تواجده في صالة الجيم.

بدأ الفنان أحمد عز في التحضير لبطولة مسرحية جديدة تحمل اسم “ بيت العز”، يشارك بها في النسخة الجديدة من موسم الرياض، والتي تنطلق يوم 12 من شهر أكتوبر الجاري.

قررت الشركة المنتجة طرح فيلم الكوميديا العائلى "آل شنب" 31 أكتوبر الجاري بالسينمات المصرية، عقب تأجيله ثلاث مرات.

تعرض قناة "ON" بداية من يوم الأحد 27 أكتوبر الجاري، مسلسل "وتر حساس"، وهو من بطولة مجموعة من النجوم.

يبدأ الفنان عمرو سعد تصوير المشاهد الأولى من مسلسل “سيد الناس” يوم 20 نوفمبر المقبل، حيث انتهى المخرج محمد سامي من معاينة كافة أماكن التصوير، التي تشهد أحداث المسلسل.

تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وذلك لمتابعة سير تقديم الأنشطة التعليمية والتدريبية على الغناء والموسيقى للأطفال والشباب، ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم ورعاية الموهوبين في مختلف المجالات الفنية.

أعلنت قناة MBC مصر 2 نقل مباراة الأهلي ضد العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية يوم 29 أكتوبر المقبل.

أعلن الفنان وائل جسار، تأجيل حفله في مهرجان الموسيقي العربية، في دار الأوبرا المصرية، وذلك نظرًا للأحداث التى تقع في لبنان.

أكد عالم الاتصالات الدكتور أحمد الشربيني، الرئيس السابق للمعهد القومي للاتصالات، أن الذكاء الاصطناعي يشهد تطورًا هائلًا وسوف يدخل شئنا أم أبينا في كل تفاصيل حياتنا اليومية.

مهرجان الجونة، كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، آخر تطورات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة عام 2024.

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