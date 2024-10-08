الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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أخبار الفن اليوم: وفاة الملحن محمد عبد المجيد.. وائل جسار يعلن تأجيل حفله في مهرجان الموسيقي العربية.. وأحمد عز يحضر لمسرحية جديدة بعنوان "بيت العز"

الملحن الشاب محمد
الملحن الشاب محمد عبد المجيد، فيتو

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها وفاة الملحن الشاب محمد عبد المجيد، بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

 

وجاءت أهم الأخبار كالتالي: 

 

 

وفاة الملحن الشاب محمد عبد المجيد

توفي منذ قليل الملحن الشاب محمد عبد المجيد، بعد ما أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية بشكل مفاجئ أثناء تواجده في صالة الجيم. 

 

أحمد عز يحضر لمسرحية جديدة بعنوان "بيت العز"

 

بدأ الفنان أحمد عز في التحضير لبطولة مسرحية جديدة تحمل اسم “ بيت العز”، يشارك بها في النسخة الجديدة من موسم الرياض، والتي تنطلق يوم 12 من شهر أكتوبر الجاري.

 

طرح بوسترات أبطال «آل شنب» وعرضه بالسينمات فى هذا الموعد

 

قررت الشركة المنتجة طرح فيلم الكوميديا العائلى "آل شنب" 31 أكتوبر الجاري بالسينمات المصرية، عقب تأجيله ثلاث مرات.

 

موعد عرض مسلسل "وتر حساس" على "ON"

 

تعرض قناة "ON" بداية من يوم الأحد 27 أكتوبر الجاري، مسلسل "وتر حساس"، وهو من بطولة مجموعة من النجوم.  

 

عمرو سعد يبدأ تصوير مسلسل "سيد الناس" 20 نوفمبر المقبل

 

يبدأ الفنان عمرو سعد تصوير المشاهد الأولى من مسلسل “سيد الناس” يوم 20 نوفمبر المقبل، حيث انتهى المخرج محمد سامي من معاينة كافة أماكن التصوير، التي تشهد أحداث المسلسل.

 

 

وزير الثقافة يتفقد مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا ويشيد بأداء فصل التدريب على آلة القانون

 

 تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة،  مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وذلك لمتابعة سير تقديم الأنشطة التعليمية والتدريبية على الغناء والموسيقى للأطفال والشباب، ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم ورعاية الموهوبين في مختلف المجالات الفنية.

 

MBC مصر تنقل مباراة الأهلي والعين الإماراتي

 

أعلنت قناة MBC مصر 2 نقل مباراة  الأهلي ضد العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية يوم 29 أكتوبر المقبل.

 

وائل جسار يعلن تأجيل حفله في مهرجان الموسيقي العربية بالأوبرا

 

أعلن الفنان وائل جسار، تأجيل حفله في مهرجان الموسيقي العربية، في دار الأوبرا المصرية، وذلك نظرًا للأحداث التى تقع في لبنان.

 

نجل ليلى طاهر: والدتي لها أثر بالغ في تنمية تذوقي الفني وتوجهاتي الأدبية

 

أكد عالم الاتصالات الدكتور أحمد الشربيني، الرئيس السابق للمعهد القومي للاتصالات، أن الذكاء الاصطناعي يشهد تطورًا هائلًا وسوف يدخل شئنا أم أبينا في كل تفاصيل حياتنا اليومية.

 

نجيب ساويرس يكشف مفاجأة عن مهرجان الجونة السينمائي 2024

 

مهرجان الجونة، كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، آخر تطورات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة عام 2024.

 

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