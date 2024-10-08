الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

طرح بوسترات أبطال «آل شنب» وعرضه بالسينمات فى هذا الموعد

آل شنب
آل شنب

قررت الشركة المنتجة طرح فيلم الكوميديا العائلى "آل شنب" 31 أكتوبر الجاري بالسينمات المصرية، عقب تأجيله ثلاث مرات.

إذ كان مقررًا طرحه في 29 نوفمبر 2023، إلى أن تم تأجيله لـ 24 يناير 2024، ومن ثم تم تأجيله للمرة الثالثة وأُعلن عن عرضه في 1 من شهر فبراير.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "آل شنب"البوستر الرسمي والبوسترات الفردية لأبطال العمل.

وفى مقدمتهم النجم ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر وأسماء جلال.

فيلم آل شنب

تدور أحداث الفيلم في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة الحداد وهذا التجمع العائلي الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

 

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكى، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبد الله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

اسماء جلال جلال الزكي هيدي كرم فيلم آل شنب مدير التصوير جلال الزكي

الأكثر قراءة

هل تفكر في شراء حصة بمنجم السكري؟ الرد مفاجأة من نجيب ساويرس

وفاة الملحن الشاب محمد عبد المجيد

نجيب ساويرس يكشف رؤيته لتطوير النادي الأهلي وموقفه من شراء أسهم فيه

بسبب برنامج شكرا مليون.. بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال (فيديو جراف)

الكاف يوقع عقوبة علي الأهلي بسبب الجماهير، تعرف على التفاصيل

خبير عسكري يكشف رسالة السيسي للخارج من حضور تفتيش حرب الفرقة السادسة

الأهلي يُسرع في تجهيز صفقته الجديدة استعدادا للسوبر المصري

لإحالته للنيابة غدا، ترحيل الفنان طارق ريحان إلى قسم الزاوية الحمراء

منوعات

المزيد

الخبراء الروس يطورون طابعة ثلاثية الأبعاد بمواصفات مميزة

علماء الفلك يكتشفون مجرة ​​قرصية دوارة للمرة الأولي

مفاجأة سارة، البشرية تقترب من الحدود البيولوجية لطول العمر

من وراء الكواليس، العائلة المالكة في بريطانيا تستعد لتنصيب ويليام الخامس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 8/10/2024

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، البلطي يرتفع جنيهين في سوق العبور

المانجو تتراجع 7 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بسبب برنامج شكرا مليون.. بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وجوب الغيرة على الحرمات وأهميتها في الإسلام

حكم قراءة سورة الحديد يوم الثلاثاء وسؤال الله بها وفضلها

بالدليل من القرآن والسنة، ما حكم العلم وأهميته في الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية