طرح بوسترات أبطال «آل شنب» وعرضه بالسينمات فى هذا الموعد

قررت الشركة المنتجة طرح فيلم الكوميديا العائلى "آل شنب" 31 أكتوبر الجاري بالسينمات المصرية، عقب تأجيله ثلاث مرات.

إذ كان مقررًا طرحه في 29 نوفمبر 2023، إلى أن تم تأجيله لـ 24 يناير 2024، ومن ثم تم تأجيله للمرة الثالثة وأُعلن عن عرضه في 1 من شهر فبراير.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "آل شنب"البوستر الرسمي والبوسترات الفردية لأبطال العمل.

وفى مقدمتهم النجم ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر وأسماء جلال.

فيلم آل شنب

تدور أحداث الفيلم في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة الحداد وهذا التجمع العائلي الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكى، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبد الله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

