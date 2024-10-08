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رياضة

أون تايم سبورتس تعلن خبرا سارا بشأن مباراة الأهلي والعين

الأهلي
الأهلي

 أعلنت قناة أون تايم سبورتس اليوم الثلاثاء عن إذاعة مباراة النادي الأهلي أمام فريق العين الإماراتي يوم 29 أكتوبر الجاري في بطولة كأس القارات للأندية الأنتركونتيننتال.

ويشارك النادي الأهلي في كأس الأنتركونتيننتال بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي، ويشارك العين بعدما تُوج بطلا لبطولة دوري أبطال آسيا 2024، على حساب إف سي مارينوس الياباني. 

وتأهل العين الإماراتي لمواجهة الأهلي في كأس القارات بعد الفوز علي أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 6-2، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب هزاع بن زايد، فى افتتاح النسخة الأولى من بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم لعام 2024، ضمن منافسات الدور التمهيدي.

من جانب آخر أعلن خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، تحديد عدد الجماهير في مباراة العين الإماراتي، يوم 29 أكتوبر الجاري في بطولة كأس إنتركونتيننتال بشكل رسمي.

 

عدد الجماهير في مباراة الأهلي والعين الإماراتي 

 وقال خالد مرتجي عبر قناة الأهلي، إنه تم عقد اجتماع أمني للمباراة من أجل تحديد أعداد الجماهير بشكل رسمي، موضحًا أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 52 ألف مشجع.

وأشار إلى أن العين سيحصل على النسبة المحددة له من جانب الاتحاد الدولي "فيفا"، بجانب أن النادي الإماراتي طلب الحصول على ألف دعوة لجماهيره بمقابل مالي.

 

أسعار تذاكر مباراة الأهلي والعين الإماراتي 

وأكد مرتجي أن أسعار التذاكر ستبدأ بمائة جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة، وتصل إلى 1500 جنيه للدرجة الأولى.

وأوضح أن الاستعدادات لم تبدأ بعد للمشاركة في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

 

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