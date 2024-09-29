مهرجان الجونة السينمائي 2024.. مشاركة 71 فيلمًا من 40 دولة.. تكريم محمود حميدة وجوانا حاجي توما وخليل جريج.. برنامج خاص عن فلسطين.. وآخر المعجزات فيلم الافتتاح

أزاح مهرجان الجونة السينمائي، الستار عن كافة تفاصيل الدورة السابعة من عمر المهرجان، المقرر إقامتها في الفترة من 24 أكتوبر المقبل وحتى 1 نوفمبر 2024.

مهرجان الجونة السينمائي يعقد مؤتمرا صحفيا

وعقد المهرجان اليوم مؤتمرا صحفيا أعلن فيه عن الأفلام المشاركة بمسابقاته المختلفة، كما كشف عن المكرمين في دورة العام الجاري، وكذلك دعم المشاريع السينمائية للمواهب الشابة، وغيرها من التفاصيل.

وحضر المؤتمر كل من المهندس نجيب ساويرس، والمهندس سميح ساويرس، وأيضا كل من النجمة يسرا عضو اللجنة الاستشارية لمهرجان الجونة، والمخرجة ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، والمهندس عمر الحمامصي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، ونخبة من الفنانين.

أكد المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، أن مهرجان الجونة السينمائي منذ البداية قرر اتخاذ زاوية السينما، باعتبارها أهم زاوية للتعبير عن المعاناة الإنسانية، قائلا: "تعبر السينما عن المعاناة الإنسانية اللي حوالينا وهي بتوصل المعاناة بطريقة محايدة".

وتابع نجيب ساويرس: "نسعى للتجرد من السياسة وننظر للإنسانية.. عايزين المهرجان يكون كده والفن ممكن يستمر.. وإن شاء الله يبقى مهرجان الجونة هذا العام ناجح وسعيد".

وأردف قائلا: "إن وصولنا إلى الدورة السابعة، هو دليل على ترسيخ المكانة التي وصل إليها مهرجان الجونة، بنفس المواصفات العالمية التي تم على أساسها إطلاقه، لتأكيد الدور الحيوي الذي يلعبه في الحياة الثقافية عمومًا ودعم صناعة السينما خصوصًا، سواء في مصر أو في الوطن العربي".

وأضاف: "كل عام يتجدد اللقاء في المهرجان، ومع ما يعيشه العالم من صراعات لا تنتهي، وكجزء من المسئولية المجتمعية للجونة، يتجدد شعار (سينما من أجل الإنسانية) الذي حرصنا عليه منذ الدورة الأولى، لزيادة الوعي بالقضايا الإنسانية، فالسينما كانت ولا تزال قادرة على تحسين حياة الناس، ومن خلالها نتجاوز كل هذه المآسي التي تحيط بنا".

وخلال كلمته، أعرب المهندس سميح ساويرس عن سعادته بالتواجد في المؤتمر الصحفي الخاص بكشف تفاصيل الدورة الـ 7 من المهرجان، قائلا: "أتمنى أشوفكم في المهرجان بعد 10 سنين نيجي هنا ويبقى مهرجان ناجح".

وتحدث سميح ساويرس عن إمكانية تأجيل الدورة السابعة من المهرجان في حال تدهور الظروف الحالية، واستمرار العدوان على لبنان وغزة، قائلا: “لا يوجد على الساحة حاليا ما يدعو للتفكير في تأجيل المهرجان”.

وتابع: "ما حدث مؤخرا من أحداث في لبنان كان فترة محدودة وهدف محدد لإسرائيل وأصبحت معندهاش دافع إنها تستمر في معاقبة المدنيين.. خاصة أن العالم كله رافض التصرفات الهمجية دي".

يسرا: الفن اللغة الوحيدة اللي بينا وبين العالم ويقدر يوحدنا لو استخدمناه صح

وفي كلمتها، توجهت النجمة يسرا بالشكر إلى الإعلام والحضور، قائلة: "بشكر الإعلام اللي قدر يقدم الدورة الماضية، وإنها ماكنتش ريد كاربت فقط، وأتمنى أن تكون دورة ناجحة".

كما أعربت عن دعمها للشعب اللبناني والفلسطيني، وأضافت: "بشوف أن الفن هو اللغة الوحيدة اللي بينا وبين العالم، ويقدر يوحدنا بس لو استخدمناه صح".

وجه عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي والشريك المؤسس رسالة تضامن للشعب اللبناني خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الخاص بكشف تفاصيل الدورة الـ 7 من المهرجان قائلا: “أود توجيه رسالة تضامن للشعب اللبناني داعيا أن يعود بفنانيه وناسه”.

وقال منسي في كلمته، إنه: "منذ انطلاق دورته الأولى، كانت رغبتنا في المهرجان، تقديم الدعم والتوجيه لصنّاع السينما في جميع أنحاء الوطن العربي، بالتعاون مع شركائنا ورعاتنا، ولإبراز الدور الحقيقي لمهرجان الجونة كوجهة سياحية سينمائية عالمية، قررنا منذ العام الماضي تسهيل عمل الإعلاميين والصحفيين في تغطية جميع الفعاليات، مثل برامج دعم الصناعة، وتجمعات صناع الأفلام، والسجادة الحمراء، من خلال توحيدها في مكان واحد وهو مركز الجونة في البلازا. وهذا المركز صُمّم بطريقة مرنة تجمع بين صناع الأفلام، والجمهور، والإعلاميين طوال اليوم، ما يشجعهم على التفاعل بدون حواجز".

وأضاف منسي: "بالرغم من التحديات التي واجهتنا العام الماضي، أشعر بالفخر لتحقيق الوعود التي قطعناها على أنفسنا تجاه الصناعة، وخاصة تجاه الشباب السينمائيين".

وتابع: “أما فيما يتعلق بالتزام مهرجان الجونة السينمائي بدعم المواهب الناشئة وقدرته على تحقيق تأثير إيجابي على الساحة السينمائية الدولية،

وعبّر منسي عن فخره بنمو (سيني جونة للمواهب الناشئة) الذي تطور من برنامج واحد ليصبح مظلة تشمل جميع برامج المواهب الشابة والناشئة في المهرجان”.

وأضاف: "برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة، الذي قدمته المديرة الفنية ماريان خوري خلال النسخة السادسة، ويدعمه هذا العام مؤسسة دروسوس ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، يدعو مئات من صانعي الأفلام الشباب لحضور المهرجان".

وقالت ماريان خوري المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي: “أود بدايةً أن أرحب بجميع الحضور من الإعلاميين والصحفيين، وصنّاع السينما، وممثلي السفارات الأجنبية، والرعاة. كما أود أن أوجه التحية لكل من أصرّ على إنجاح الدورة الماضية رغم الظروف الاستثنائية التي صاحبتها”.

وأضافت:"إن نجاحنا في إقامة الدورة السادسة دفعنا لإطلاق مبادرات جديدة تجسّد رؤيتنا الشاملة لدور مهرجان الجونة السينمائي في دعم صناعة السينما، لقد اتخذنا خطوات أكثر تطورًا استنادًا إلى ما تحقق في الدورات السابقة، ونسعى لنقل هذه الإنجازات إلى آفاق إبداعية أوسع”.

وقالت ماريان خوري: “منذ انطلاقه، التزم مهرجان الجونة بدوره كجسر بين الثقافات ومنصة لعرض أحدث الأفلام، وقد تجلى هذا الهدف في جميع أنشطة المهرجان، خصوصًا في برنامج عروض الأفلام الذي يضم 71 فيلمًا روائيًا وتَسجيليًا طويلًا وقصيرًا من 40 دولة”.

وأضافت: "يتضمن البرنامج 55 فيلمًا روائيًا طويلًا ووثائقيًا، و16 فيلمًا قصيرًا، 6 منها في عرضها العالمي الأول، و12 منها تمثل التجارب الأولى لمخرجيها، ما يضفي حيوية ونظرة جديدة على المهرجان. كما أن 36% من هذه الأفلام هي لصانعات أفلام، وأغتنم هذه الفرصة لأوجه الشكر إلى فريق البرمجة برئاسة Andrew Mohsen أندرو محسن، حيث بذلوا جهدًا كبيرًا لاستقطاب أفضل الإنتاجات السينمائية، كما عودناكم دائمًا".



وأكملت حديثها قائلة: "يتضمن البرنامج هذا العام أفلامًا حائزة على جوائز من مهرجانات دولية مرموقة، منها الفيلم الليتواني (Toxic) "سام" للمخرجة Saulė Bliuvaitė سولي بلوفايت، الفائز بأربع جوائز في Locarno Film Festival مهرجان لوكارنو".

وتابعت: "يعرض المهرجان أيضًا فيلم (The Seed of the Sacred Fig) "بذرة التين المقدس" للمخرج الإيراني Mohammad Rasoulof محمد رسولوف، الذي يمثل ألمانيا في جوائز الأوسكار العام المقبل، وكان قد حصل على جائزتي التحكيم الخاصة وFipresci فيبرسي من مهرجان كان، بالإضافة إلى فيلم (The Substance) "المادة" للمخرجة Coralie FARGEAT كورالي فارجاه، الفائز بجائزة السيناريو في مهرجان كان السينمائي، وفيلم (Dying) (الاحتضار) للمخرج Matthias Glasner ماتياس جلاسنر، الحاصل على جائزة الدب الفضي لأفضل سيناريو في مهرجان برلين السينمائي.. أيضًا يتضمن البرنامج فيلم (Stranger) (غريب) للمخرج Zhengfan Yang شونجفان يانج، الفائز بالجائزة الكبرى في مسابقة بروكسيما بمهرجان كارلوفي فاري (يضم فريق البرمجة Nicole Guillemet نيكول جيميه، Teresa Cavina تيريزا كافينا، Raman Chawla رامان شاولا، Mouwafak Chourbagui موفق الشوربجي)".

وأشارت إلى أن المهرجان منذ الدورة الأولى، ركز على دفع صناعة السينما من خلال سيني جونة، التي توفر الدعم والتوجيه للمشاركين عبر خبراء متخصصين في صناعة السينما، إلى جانب الدعم المالي الكبير. نحن فخورون بأن معظم المشاركين السابقين في المنصة قد حصلوا على الاعتراف الدولي وواصلوا رحلتهم مع المهرجانات العالمية وحصدوا الجوائز، منها فيلم "رفعت عيني للسما" لندى رياض وأيمن الأمير، الذي شارك في مرحلة ما بعد الإنتاج في منصة الجونة، وحصل على جائزة العين الذهبية من مهرجان كان الأخير. هدفنا الأساسي دائما هو توفير أفضل الموارد الممكنة لصناع الأفلام العرب، وهو ما تحقق من خلال سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، برئاسة Ahmed Shawky أحمد شوقي، إذ نجح في استقطاب رعاة وممولين لتقديم جوائز تقدر بأكثر من 350 ألف دولار، يتنافس عليها 21 مشروعًا من 13 دولة عربية، بشراكة مع تسع دول غربية. تم اختيار هذه المشاريع من بين 230 مشروعًا.

وقالت: "تتضمن هذه المشاريع 13 مشروعًا في مرحلة التطوير (7 مشاريع روائية طويلة، و6 مشاريع وثائقية طويلة)، و8 أفلام في مراحل ما بعد الإنتاج (4 أفلام روائية طويلة، و4 أفلام وثائقية طويلة)، ويواصل ملتقى سيني جونة لصناع الأفلام" برئاسة Mariam Naoum مريم نعوم، هذا العام نشاطه في إدارة مناقشات عميقة حول صناعة السينما، بالإضافة إلى عقد الدورات التدريبية وورش العمل لمحترفي السينما، ومن أبرز الأنشطة الجديدة لهذا العام مناقشات مائدة مستديرة وحوارات مفتوحة تجمع كبار المسؤولين وصناع السياسات السينمائية لبحث التحديات الملحة في صناعة السينما وإيجاد حلول لها".

وفي هذا السياق، قالت ماريان خوري: " يجب أن أشير إلى إحدى الدوائر المستديرة المهمة عن "آليات الترميم والذكاء الاصطناعي"، والتي نسعى من خلالها إلى البحث عن حلول لترميم الأفلام محليًا، مما يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى الحفاظ على قوتنا الناعمة.

يشارك في هذه المائدة عدة خبراء منهم، Beatrice De Pastre بياتريس دي باستر من المركز القومي الفرنسي (CNC)، Stefanie Schultze ستيفاني شولت من (Arsenal) الألماني، Mathilde Rouxelles ماتيلد روسيل من (Vives Archives)، فضلًا عن المخرج خيري بشارة، الذي يُعرض له فيلم "قشر البندق" بعد ترميمه من قبل محب التراث السينمائي سامح فتحي".

وأضافت: "ستعقد أيضًا مناقشة مهمة حول مدارس السينما، والتي تعتبر تجربة ملهمة لصناع السينما في جميع أنحاء العالم، حيث لا يقتصر دورها على تعليم فنون السينما فحسب، بل تبحث عن فرص بديلة للإنتاج، مما يسهم في دعم مشاريع الشباب وتوفير فرص عرض عالمية، مثل فيلم Vingt Dieux للمخرج لويز كورفوازييه، الذي حصل على جائزة الشباب في مسابقة "نظرة ما" بمهرجان كان، بعد تخرجه من Cinefabrique".

وتابعت: "يحفل جدول المهرجان هذا العام بالعديد من الفعاليات الخاصة، منها معرض فني مميز بعنوان "سبع مدن مصرية تحتضن السينما".

جاءت فكرة المعرض من مارينا إبراهيم، إحدى المشاركات في برنامج "EMERGE" العام الماضي، استنادًا إلى بحث أجراه والدها، الصحفي إبراهيم مسيحة، حول المدن المصرية التي شهدت تصوير أهم الأفلام السينمائية المصرية والعالمية".

وفي إطار دعم صناع السينما، وخاصة الشباب منهم، قالت ماريان خوري: "أطلقنا هذا العام برنامج "سيني جونة للأفلام القصيرة"، الذي تصل قيمة جوائزه المالية المقدمة من O West إلى أكثر من مليونين ونصف المليون جنيه.

وقد بدأنا الشراكة مع O West العام الماضي، حيث انطلقت أولى فعالياتها في يونيو الماضي من خلال مبادرة "سيني جونة في O West"، التي أقيمت في القاهرة كجزء من الأنشطة الهادفة إلى اكتشاف أصوات سينمائية جديدة.

نحن سعداء أيضًا بامتداد تأثير المهرجان خارج مدينة الجونة، مما يؤكد على أهدافه في الوصول إلى جمهور متنوع. نواصل تبني آليات جديدة لتوسيع قاعدة الجمهور المستهدف، خاصةً من فئة الشباب. وبالفعل، للسنة الثانية على التوالي، نعرض نسخة مصغرة من الأفلام في سينما زاوية بالقاهرة بالتزامن مع عرضها في الجونة".

و قرر مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة استمرار عروض برنامج الفيلم الفلسطيني ضمن فعاليات دورة هذا العام من المهرجان، وذلك في إطار دعم الشعب الفلسطيني بمواجهة المأساة المستمرة في قطاع غزة.

وسيعرض المهرجان مجموعة من الأفلام الطويلة والقصيرة، وذلك لفتح نافذة على ما يحدث في فلسطين.

وتعكس هذه الأفلام الصمود والإنسانية وقوة شعب يواجه الإبادة. وبات الآن أكثر من أي وقت مضى ضروريًا أن تصبح أصوات أفراد ذلك الشعب مسموعةً، كما يجب أن تُروى قصصهم.

تكريم محمود حميدة وجوانا حاجي توما وخليل جريج في مهرجان الجونة السينمائي

وأعلن مهرجان الجونة السينمائي عن الاسم الذي قرر الاحتفال بمنجزه الإبداعي في دورته السابعة 2024.

وتُخصص الجائزة للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية، ومنح المهرجان الجائزة للفنان الكبير محمود حميدة.

كما يكرم المهرجان كلا من جوانا حاجي توما وخليل جريج، وهما سينمائيان لبنانيان، شملت مسيرتهما التي انطلقت في التسعينيات، فنون الفيديو والتصوير والأفلام السينمائية. ورغم أنّ فنهما يتعمّق في مجموعة متنوعة من المواضيع، يظلّ افتتانهما بالقصص، حقيقية كانت أو خيالية، هو جوهر أعمالهما المشتركة.

وتبنّى الثنائي نهجًا وثائقيًا مستلهمًا من حياتهما الشخصية، وتفاعلا مع القضايا السياسية التي تحيط بهما لاستكشاف تأثير الذكريات البصرية في الإنسان.

و برعا في إحداث تداخل بين الوسائط الفنية، ونالا إشادة دولية عن أفلامهما التي عُرضت في مهرجانات مرموقة، حيث فازت بعدة جوائز، من بينها الأفلام الروائية: "البيت الزهر"، "يومٌ آخر"، "بدي شوف"، "النادي اللبناني للصواريخ"، "دفاتر مايا". أما على الصعيد الوثائقي، فقدّما أعمالًا تميّزت في المهرجانات، من بينها "خيام"، "رماد" و"الفيلم المفقود".

عرض فيلم "آخر المعجزات" للمخرج عبد الوهاب شوقي في افتتاح مهرجان الجونة

وكشف مهرجان الجونة خلال المؤتمر الصحفي عن فيلم افتتاح المهرجان وهو بعنوان "آخر المعجزات " - The Last Miracle، للمخرج عبد الوهاب شوقي.

ويدور العمل حول يحيى، المحرر في قسم النعي، يوبخه مديره بعد أن أخطأ في كتابة اسم شيخ صوفي معروف، ويذهب يحيى إلى إحدى الحانات هربًا من الموقف، وعندئذٍ يهاتفه الشيخ المتوفى نفسه فجأة طالبًا لقاءه.