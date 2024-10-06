الأحد 06 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

وائل جسار لـ "فيتو": الوضع في لبنان مأساوي

وائل جسار، فيتو
وائل جسار، فيتو

أكد الفنان اللبناني وائل جسار أن اعتذاره عن المشاركة في مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ 32  بسبب الأوضاع الصعبة التي تعيشها لبنان حاليا.

اعتذار وائل جسار عن المشاركة في الموسيقى العربية 

وأضاف وائل جسار في تصريح خاص لفيتو:" الحمد الله إحنا بخير بس الوضع في لبنان مأساة في أكثر من مليون و300 ألف نازح وربنا يعينهم، كمان إحنا داخلين على فصل الشتاء مفيش مكان يأويهم، والدولة عاجزة أنها تعمل أي حاجة.

وتابع وائل جسار: وضع الاقتصاد في لبنان معروف من 2019 أنه متراجع، علشان كدا بنقول ربنا يعين الناس اللي ف المدارس والجامعات والناس اللي في الشارع زي الناس ما بتقول فعلا مأساة كبيرة..

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