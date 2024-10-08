الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

أحمد عز يحضر لمسرحية جديدة بعنوان "بيت العز"

أحمد عز
أحمد عز

بدأ الفنان أحمد عز في التحضير لبطولة مسرحية جديدة تحمل اسم “ بيت العز”، يشارك بها في النسخة الجديدة من موسم الرياض، والتي تنطلق يوم 12 من شهر أكتوبر الجاري.

 

مسرحية بيت العز

ويتكتم الفنان أحمد عز تفاصيل المسرحية التي رشح للمشاركة في بطولتها الفنانة شيماء سيف ومصطفى غريب وتنتجها آلاء الغزالي، التي قامت بإنتاج مسرحيات أحمد عز بموسم الرياض.

وسوف يجري أبطال المسرحية كافة جلسات العمل والبروفات بأحد مسارح القاهرة، قبل السفر لعرضها على مسرح بكر الشدي بالرياض.

 

مسرحية ملك وشاطر

 

وكان آخر أعمال الفنان أحمد عز المسرحية “ملك والشاطر”، والتي عرضت في يوليو الماضي، على مسرح بكر الشدي، ضمن فعاليات موسم الرياض، وشارك بجانب يسرا وعز في بطولة المسرحية، سيد رجب، شيماء سيف، ومصطفى غريب، ومن إنتاج آلاء الغزالي وتأليف وإخراج محمد محمدي.

كما حقق الفنان أحمد عز نجاحًا كبيرًا بفيلم “أولاد رزق 3”، الذي عرض في عدد من الدول العربية وشارك في بطولته الفنان عمرو يوسف وكريم قاسم وآسر ياسين ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

 

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أحمد عز الفنان أحمد عز أبطال قصة مسرحية طيب و أمير

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