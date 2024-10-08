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ثقافة وفنون

MBC مصر تنقل مباراة الأهلي والعين الإماراتي

الأهلي ضد العين الإماراتي،
الأهلي ضد العين الإماراتي، فيتو

أعلنت قناة MBC مصر 2 نقل مباراة  الأهلي ضد العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية يوم 29 أكتوبر المقبل.

وتذاع المباراة على شاشة MBC مصر 2، ويسبقها ستوديو تحليلي من تقديم إبراهيم فايق، ويضم كوكبة من نجوم التحليل الرياضي 

الأهلي ضد العين الإماراتي

ويشارك النادي الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي، ويشارك العين بعدما تُوج بطلا لبطولة دوري أبطال آسيا 2024، على حساب إف سي مارينوس الياباني. 

وتأهل العين الإماراتي لمواجهة الأهلي في كأس القارات بعد الفوز علي أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 6-2، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب هزاع بن زايد، في افتتاح النسخة الأولى من بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم لعام 2024، ضمن منافسات الدور التمهيدي.

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