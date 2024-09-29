الأحد 29 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

بناء ديكورات جديدة من أجل "سيد الناس" لـ عمرو سعد

عمرو سعد
عمرو سعد

يعكف القائمون على مسلسل سيد الناس في الفترة الحالية على بناء ديكورات جديدة ليتم التصوير بها خلال شهر نوفمبر المقبل، وستكون هذه الديكورات عبارة عن منزل عمرو سعد، وبعض المحيطين به.

تفاصيل مسلسل سيد الناس 

مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، أحمد فهيم، طارق النهري، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل في الفترة الحالية، ومن تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي وإنتاج صادق الصباح.

ويبدأ الفنان عمرو سعد تصوير أول مشاهده في مسلسله الجديد سيد الناس مطلع نوفمبر المقبل، ويقوم المخرج محمد سامي بمعاينة أماكن التصوير حاليًا، حيث سيتم التصوير بأحد الديكورات الشعبية للعمل.

 

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