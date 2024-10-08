وائل جسار يعلن تأجيل حفله في مهرجان الموسيقي العربية بالأوبرا

أعلن الفنان وائل جسار، تأجيل حفله في مهرجان الموسيقي العربية، في دار الأوبرا المصرية، وذلك نظرًا للأحداث التى تقع في لبنان.

وفي هذا السياق، قال وائل في البيان الصادر عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”: “لما كان الألم أكبر من أن يحتمل، والمأساة أكبر من أتسع لها المشاعر، قرر الفنان وائل جسار حفلته التى كانت مقررة على جدول حفلات مهرجان الموسيقي العربية بدار الأوبرا المصرية بجمهورية مصر العربية بتاريخ 12 أكتوبر 2024”.

وتابع وائل في بيانه:"متمنيا أن تعود بشائر السلام على وطننا العربي، وأن يكون الله معنا، ليخرجنا من هذه المحن المتراكمة على لبنان الحبيب، وتكون لنا حياة أفضل وأجمل، يستحقها كل إنسان يؤمن بالمحبة والسلام".



على الجانب الأخر، كان أكد الفنان اللبناني وائل جسار أن اعتذاره عن المشاركة في مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ 32 بسبب الأوضاع الصعبة التي تعيشها لبنان حاليا.

اعتذار وائل جسار عن المشاركة في الموسيقى العربية

وأضاف وائل جسار في تصريح خاص لفيتو:" الحمد الله إحنا بخير بس الوضع في لبنان مأساة في أكثر من مليون و300 ألف نازح وربنا يعينهم، كمان إحنا داخلين على فصل الشتاء مفيش مكان يأويهم، والدولة عاجزة أنها تعمل أي حاجة.

وتابع وائل جسار: وضع الاقتصاد في لبنان معروف من 2019 أنه متراجع، علشان كدا بنقول ربنا يعين الناس اللي ف المدارس والجامعات والناس اللي في الشارع زي الناس ما بتقول فعلا مأساة كبيرة..