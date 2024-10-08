وفاة الملحن الشاب محمد عبد المجيد

توفي منذ قليل الملحن الشاب محمد عبد المجيد، بعد ما أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية بشكل مفاجئ أثناء تواجده في صالة الجيم.

حيث شعر الراحل بحالة إعياء شديدة أثناء تمرينه في الجيم، وسقط مغشيا عليه وتم نقله إلى مستشفى أكتوبر، ولفظ أنفاسه الأخيرة، وتم وضع جثمانه داخل ثلاجة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات واستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه.

وحرص عدد كبير من أصدقاء محمد عبد المجيد على نعيه من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

يذكر أن الراحل محمد عبد المجيد لحن عددا من الأغاني الشهيرة منها: “تعرف إحساس” للفنانة نداء شرارة، و"الصبر جميل" لـ مها فتوني، “سوء نوايا” لـ محمد السهلي، والعب غير للمغنية دومينيك حوراني.