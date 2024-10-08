نجل ليلى طاهر: والدتي لها أثر بالغ في تنمية تذوقي الفني وتوجهاتي الأدبية

أكد عالم الاتصالات الدكتور أحمد الشربيني، الرئيس السابق للمعهد القومي للاتصالات، أن الذكاء الاصطناعي يشهد تطورًا هائلًا وسوف يدخل شئنا أم أبينا في كل تفاصيل حياتنا اليومية.

وقال أستاذ تكنولوجيا الاتصالات بهندسة القاهرة للدكتورة درية شرف الدين في حلقة جديدة من برنامج "حديث العرب من مصر"، على القناة الأولى، إن الرعب من إحلال الروبوت محل الإنسان والخوف من شريحة المخ لامبرر له، لأن التطور سوف تصحبه ضوابط قانونية وأخلاقية من شأنها ترويض هذا الوحش وتحجيم أضراره ومنع استخداماته المرعبة.

وهدأ الشربيني من مخاوف تأثير الاعتماد المتزايد على الآلة على مستقبل التفكير الانساني، وقال ان الإبداع البشري سيظل عنصرًا لا غنى عنه، مهما تقدمت التكنولوجيا.

أثر الفنانة ليلى طاهر

وعن تأثير المناخ الفني داخل الأسرة على مشواره وتوجهاته تحدث د.الشربيني عن الأثر البالغ لوالدته الفنانة الكبيرة ليلى طاهر في تنمية التذوق الفني في شخصيته وفي توجهاته الأدبية واهتمامه بكتابة الشعر بوجه خاص.

ومن جهتها، أكدت الإعلامية الكبيرة الدكتورة درية شرف الدين خلال الحوار على أهمية الدور الذي تلعبه ثورة المعلومات في الحياة اليومية، وفي مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع المصري واهمها التحول الرقمي السريع، مع التشديد على ضرورة الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التقدم.

برنامج "حديث العرب من مصر" يرأس تحريره الكاتب الصحفي محمد الشبه، ويعرض السابعة مساء الخميس على القناة الأولى ويُعاد عرضه يوم الجمعة في الثانية ظهرًا.

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