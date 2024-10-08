موعد عرض مسلسل "وتر حساس" على "ON"

تعرض قناة "ON" بداية من يوم الأحد 27 أكتوبر الجاري، مسلسل "وتر حساس"، وهو من بطولة مجموعة من النجوم.

"وتر حساس" يعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وهو من بطولة صبا مبارك ومحمد علاء وإنجي المقدم وهيدي كرم وأحمد جمال سعيد ومحمد العمروسي وهاجر عفيفي ولطيفة فهمي وتميم عبده وأحمد طارق نور ومحمد علي رزق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

مسلسل وتر حساس

مسلسل "وتر حساس" تدور أحداثه في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق والإثارة.