الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نجيب ساويرس يكشف مفاجأة عن مهرجان الجونة السينمائي 2024

رجل الأعمال المهندس
رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، فيتو

مهرجان الجونة، كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، آخر تطورات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة عام 2024.

 

مفاجأة بمهرجان الجونة 

وأكد “ساويرس” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة يحمل مفاجأة كبيرة بالنسبة للفنانين العالميين.

 

أفلام مهرجان الجونة السينمائي 

ولفت “ساويرس”: إلى أن عدد الأفلام التي يتم عرضها في الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، تضاعف وهناك تفاؤل في هذه الدورة بعد تجاوز جائحة كورونا.

 

مهرجان الجونة السينمائي، مشاركة قوية للمخرجات العربيات بمسابقات الدورة السابعة (صور)

مهرجان الجونة السينمائي 2024.. مشاركة 71 فيلمًا من 40 دولة.. تكريم محمود حميدة وجوانا حاجي توما وخليل جريج.. برنامج خاص عن فلسطين.. وآخر المعجزات فيلم الافتتاح

رسالة قوية من ساويرس بشأن فساتين الفنانات بمهرجان الجونة

واختتم “ساويرس”: "الإعلام يجب عليه التركيز على الندوات في مهرجان الجونة السينمائي بعيدا عن تفاهات النظر إلى فساتين الفنانات".

 ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

نجيب ساويرس ساويرس مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي أفلام مهرجان الجونة

مواد متعلقة

مهرجان الجونة السينمائي، مشاركة قوية للمخرجات العربيات بمسابقات الدورة السابعة (صور)

مهرجان الجونة السينمائي، دعم كبير للمواهب الناشئة في عالم الصناعة بالدورة السابعة

من روائع نجيب محفوظ.. مهرجان الجونة السينمائي يفتتح دورته السابعة بـ «آخر المعجزات» (فيديوجراف)

11 فيلما تتنافس على جائزة سينما من أجل الإنسانية بمهرجان الجونة

الأكثر قراءة

هل تفكر في شراء حصة بمنجم السكري؟ الرد مفاجأة من نجيب ساويرس

وفاة الملحن الشاب محمد عبد المجيد

نجيب ساويرس يكشف رؤيته لتطوير النادي الأهلي وموقفه من شراء أسهم فيه

لإحالته للنيابة غدا، ترحيل الفنان طارق ريحان إلى قسم الزاوية الحمراء

بسبب برنامج شكرا مليون.. بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال (فيديو جراف)

خبير عسكري يكشف رسالة السيسي للخارج من حضور تفتيش حرب الفرقة السادسة

القبض على مسن وزوجته بتهمة خطف وقتل الطفلة سجدة في النهضة

الكاف يوقع عقوبة علي الأهلي بسبب الجماهير، تعرف على التفاصيل

منوعات

المزيد

الخبراء الروس يطورون طابعة ثلاثية الأبعاد بمواصفات مميزة

علماء الفلك يكتشفون مجرة ​​قرصية دوارة للمرة الأولي

مفاجأة سارة، البشرية تقترب من الحدود البيولوجية لطول العمر

من وراء الكواليس، العائلة المالكة في بريطانيا تستعد لتنصيب ويليام الخامس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 8/10/2024

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، البلطي يرتفع جنيهين في سوق العبور

المانجو تتراجع 7 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بسبب برنامج شكرا مليون.. بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وجوب الغيرة على الحرمات وأهميتها في الإسلام

حكم قراءة سورة الحديد يوم الثلاثاء وسؤال الله بها وفضلها

بالدليل من القرآن والسنة، ما حكم العلم وأهميته في الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية