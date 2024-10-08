نجيب ساويرس يكشف مفاجأة عن مهرجان الجونة السينمائي 2024

مهرجان الجونة، كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، آخر تطورات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة عام 2024.

مفاجأة بمهرجان الجونة

وأكد “ساويرس” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة يحمل مفاجأة كبيرة بالنسبة للفنانين العالميين.

أفلام مهرجان الجونة السينمائي

ولفت “ساويرس”: إلى أن عدد الأفلام التي يتم عرضها في الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، تضاعف وهناك تفاؤل في هذه الدورة بعد تجاوز جائحة كورونا.

رسالة قوية من ساويرس بشأن فساتين الفنانات بمهرجان الجونة

واختتم “ساويرس”: "الإعلام يجب عليه التركيز على الندوات في مهرجان الجونة السينمائي بعيدا عن تفاهات النظر إلى فساتين الفنانات".