أخبار الحوادث اليوم: موعد محاكمة سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات.. قرار جديد فى قضية السحر لـ مؤمن زكريا.. وإبادة مزرعة بانجو فى الواحات
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
الداخلية تهدي أغنية «نبض القلوب» للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر (فيديو)
أعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أغنيه “نبض القلوب” لإهدائها إلى القوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.
عقب تداول مقطع فيديو، ضبط دجال في الأقصر بتهمة الترويج لأعمال السحر
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج لأعمال الدجل والسحر بالأقصر.
موعد أولى جلسات محاكمة سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات
حددت نيابة شرق القاهرة الكلية 27 أكتوبر الجاري موعدا لنظر أولى جلسات محاكمة المطرب الشعبي سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات.
تجديد حبس نجل التربي المتهم بفبركة واقعة السحر لـ مؤمن زكريا
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الخليفة، اليوم السبت، حبس نجل التربي المتهم بـ"فبركة" واقعة السحر لمؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
تأجيل دعوى الفنانة لقاء سويدان ضد ميدو عادل
أجلت محكمة القضاء الإداري، جلسة محاكمة الفنان ميدو عادل بتهمة التعدي على الفنانة لقاء سويدان، وقطع بانرات أحد المسارح، وعدة شكاوى لجلسة ٧ ديسمبر المقبل.
محامي ضحية إمام عاشور يقدم للمحكمة 3 فيديوهات لوقائع يتشاجر فيها بسبب زوجته
قال دفاع ضحية التعدي من لاعب الكرة إمام عاشور خلال المرافعة أن اللاعب يتوهم بأن كل الناس تعاكس زوجته، مستشهدا بتعدي إمام عاشور على شاب في حفل زفاف اللاعب مروان عطية، معتقدا أنه يقوم بمعاكسة زوجته.
مصرع 8 أشخاص وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص بقنا
لقى 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون في حادث انقلاب ميكروباص على طريق قنا - سوهاج الصحراوي الشرقي، بالقرب من الكيلو 100، وذلك بسبب السرعة المفرطة.
الدستورية تلغي قرار محافظ الفيوم فرض ضرائب على مواد البناء
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم، فيما تضمنه من فرض ضريبة محلية على مستودعات الحديد والخشب ومواد البناء والأدوات الصحية، بالمحافظة المذكورة.
سقوط 22 لصًا لارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالقاهرة
نجح رجال مباحث القاهرة، فى ضبط 22 لصًا لارتكاب جرائم سرقات متنوعة من بينها المساكن وعيادة ودراجات نارية بمناطق السلام والبساتين وبولاق أبو العلا والمرج والمقطم وحدائق القبة.
الأمن يداهم مزرعة لمخدر البانجو على مساحة 3 أفدنة بواحات الجيزة
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط 4 عناصر إجرامية بالجيزة لقيامهم بزراعة قطعة أرض بنبات البانجو المخدر بمساحة بلغت 3 أفدنة.
مقتل 4 عناصر شديدي الخطورة، قوات الأمن تداهم بؤرة إجرامية فى قنا
تمكن قطاع الأمن العام، من القضاء على بؤرة إجرامية فى قنا والتى أسفرت عن مقتل 4 عناصر إجرامية عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة.
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