سقوط 22 لصًا لارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالقاهرة

نجح رجال مباحث القاهرة، فى ضبط 22 لصًا لارتكاب جرائم سرقات متنوعة من بينها المساكن وعيادة ودراجات نارية بمناطق السلام والبساتين وبولاق ابو العلا والمرج والمقطم وحدائق القبة.

كانت مديرية أمن القاهرة، تلقت اخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط 22 لصًا لإرتكاب جرائم سرقات المساكن ودراجات نارية وعيادة طبية.



وتم ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لـ 2 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة دار السلام لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب ".

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلتهم "سيئة النية" أمكن ضبطها.



كما تم ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزة أحدهما (سلاح أبيض )، لقيامهما بسرقة ( 5 جهاز لاب توب – 8 هواتف محمولة) من داخل إحدى الشركات وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات.



وجرى ضبط (سائق "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج ، لمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وبمواجهته إعترف بإرتكابه عدد 5 وقائع سرقة "بذات الأسلوب" والتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميله "سيئ النية" (عاطل– "له معلومات جنائية" ) تم ضبطه، وبحوزته الدراجات النارية المستولى عليها.



وضبط (عاطل "له معلومات جنائية" ) بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا ، لمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى السرقات المتنوعة،وبحوزته ( 4 كابل كهربائى ألومنيوم ) وبمواجهته أقر بإرتكابه 3 وقائع سرقة وأن المضبوطات بحوزته من متحصلات واقعة سرقة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها .



و ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة دار السلام لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب ".

وبمواجهته إعترف بإرتكاب عدد 4 وقائع سرقة "بذات الأسلوب" وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" ( مالك محل أجهزة مستعملة "له معلومات جنائية") تم ضبطه.



كما ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المقطم لإرتكابه واقعة سرقة ( 3 شاشة تليفزيون – 3 ريسفير ) من داخل أحد العيادات الطبية بدائرة القسم، وبحوزته ( بعض المشغولات الذهبية – مبلغ مالى – أسورة ألماس).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة "بأسلوب التسلق" وأن المضبوطات بحوزته من واقعة سرقة أخرى ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" ( عاطل " له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الفيوم ) تم ضبطه.



كما ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الحدائق لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (شاشة تليفزيون – إسطوانة غاز – بعض الأوانى ) من داخل إحدى الشقق بدائرة القسم، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"،وأقرا بإرتكابهما عدد 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" ( تاجر خردة " له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم ) تم ضبطه.



وتم ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين )بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك " وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد 3 وقائع سرقة "بذات الأسلوب"، وقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائهم "سيئ النية" ( 4 عاطل "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الجيزة ) تم ضبطهم وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها .



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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