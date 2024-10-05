مقتل 4 عناصر شديدي الخطورة، قوات الأمن تداهم بؤرة إجرامية فى قنا

تمكن قطاع الأمن العام، من القضاء على بؤرة إجرامية فى قنا والتى أسفرت عن مقتل 4 عناصر إجرامية عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة.

وكان قطاع الأمن العام بالاشتراك مع البحث الجنائى بمديرية أمن قنا ومشاركة العمليات الخاصة، قاد حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون فى حمرة دوم.

بؤرة إجرامية لتجارة المواد المخدرة

كانت معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية عن إدارة بؤرة إجرامية لتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية بقرية حمرة دوم.

وعقب تقنين الإجراءات شنت حملة أمنية لمداهمة قرية حمرة دوم بمركز نجع حمادي لضبط مطلوبين قضائيا وهاربين من الأحكام.

وكشفت التحريات، أن المتهمين مطلوبون على ذمة عدة قضايا بينها قتل وفرض سيطرة.

وحال اقتراب القوات من مكان البؤرة أطلق المتهمون النيران صوب القوات والتي ردت عليهم بالمثل، ما أسفر عن مصرع 4 عناصر إجرامية.

وعثرت القوات على كمية من المواد المخدرة وهواتف محمول وأسلحة نارية بحوزتهم، وتم التحفظ على المضبوطات.

ونقلت سيارات الإسعاف الجثث الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة،وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.



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