السبت 05 أكتوبر 2024
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حوادث

الأمن يداهم مزرعة لمخدر البانجو على مساحة 3 أفدنة بواحات الجيزة 

حدائق الشيطان..إبادة
حدائق الشيطان..إبادة مزرعة لمخدر البانجو على مساحة 3 أفدنة

 نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط 4 عناصر إجرامية بالجيزة لقيامهم بزراعة قطعة أرض بنبات البانجو المخدر بمساحة بلغت 3 أفدنة.
  

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة قيام ( 4 عناصر إجرامية ) بزراعة نبات البانجو المخدر بقطعة أرض على مساحة 3 فدان كائنة بدائرة قسم شرطة الواحات بالجيزة.
 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم ( كميات من نبات البانجو المخدر - 2 بندقية آلية - 3 خزينة - عدد من الطلقات - 2 سيارة ). 
 

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وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بـ (6 ملايين جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم إعدام المواد المخدرة.

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أجهزة وزارة الداخلية النيابة العامة قسم شرطة الواحات قطاع الأمن العام

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