الأمن يداهم مزرعة لمخدر البانجو على مساحة 3 أفدنة بواحات الجيزة
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط 4 عناصر إجرامية بالجيزة لقيامهم بزراعة قطعة أرض بنبات البانجو المخدر بمساحة بلغت 3 أفدنة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة قيام ( 4 عناصر إجرامية ) بزراعة نبات البانجو المخدر بقطعة أرض على مساحة 3 فدان كائنة بدائرة قسم شرطة الواحات بالجيزة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم ( كميات من نبات البانجو المخدر - 2 بندقية آلية - 3 خزينة - عدد من الطلقات - 2 سيارة ).
وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بـ (6 ملايين جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم إعدام المواد المخدرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.