الأمن يداهم مزرعة لمخدر البانجو على مساحة 3 أفدنة بواحات الجيزة 

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط 4 عناصر إجرامية بالجيزة لقيامهم بزراعة قطعة أرض بنبات البانجو المخدر بمساحة بلغت 3 أفدنة.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة قيام ( 4 عناصر إجرامية ) بزراعة نبات البانجو المخدر بقطعة أرض على مساحة 3 فدان كائنة بدائرة قسم شرطة الواحات بالجيزة.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم ( كميات من نبات البانجو المخدر - 2 بندقية آلية - 3 خزينة - عدد من الطلقات - 2 سيارة ).





وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بـ (6 ملايين جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم إعدام المواد المخدرة.

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