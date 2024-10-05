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حوادث

موعد أولى جلسات محاكمة سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات

سعد الصغير؛ فيتو
سعد الصغير؛ فيتو

حددت نيابة شرق القاهرة الكلية 27 أكتوبر الجاري موعدا لنظر أولى جلسات محاكمة المطرب الشعبي سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات.

تعقد الجلسة أمام الدائرة 19 شمال القاهرة برئاسة المستشار ناجي الحايس.

وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن  جهاز الأشعة  أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.


وشهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي.

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نيابة شرق القاهرة الكلية المطرب الشعبي سعد الصغير سعد الصغير

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