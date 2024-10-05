مصرع 8 أشخاص وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص بقنا
لقى 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون في حادث انقلاب ميكروباص على طريق قنا - سوهاج الصحراوي الشرقي، بالقرب من الكيلو 100، وذلك بسبب السرعة المفرطة.
وكانت الأجهزة الأمنية بـ قنا تلقت إخطارًا بالحادث، حيث اتضح أن الضحايا كانوا في طريقهم إلى مطار سوهاج الدولي لاستلام جثة أحد أقاربهم القادمة من السعودية.
20 سيارة إسعاف لنقل المصابين في حادث طريق قنا - سوهاج
على الفور، تم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى قنا العام، حيث يجري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.
كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث.
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