الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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حوادث

الاستئناف تتسلم ملف قضية سعد الصغير لتحديد جلسة المحاكمة

سعد الصغير
سعد الصغير

 تسلمت محكمة استئناف القاهرة ملف قضية المطرب الشعبي  سعد الصغير والمحال محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا

 

ومن المقرر خلال ساعات أن تحدد المحكمة جلسة المحاكمة . 

وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم، وقد أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين. 

وشهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي.

 

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ف القاهرة المطرب الشعبي سعد الصغير سعد الصغير النيابة العامة

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