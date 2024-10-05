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حوادث

الداخلية تهدي أغنية «نبض القلوب» للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر (فيديو)

الداخلية تهدي أغنية
الداخلية تهدي أغنية «نبض القلوب» للقوات المسلحة

أعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أغنيه “نبض القلوب” لإهدائها إلى القوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.

 

 

وترصد الأغنية ملامح النضال الوطني وجهود القوات المسلحة في بسط الأمن والأمان وحماية الوطن من الخارج.

 

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