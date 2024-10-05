السبت 05 أكتوبر 2024
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حوادث

عقب تداول مقطع فيديو، ضبط دجال في الأقصر بتهمة الترويج لأعمال السحر

ضبط دجال في الأقصر
ضبط دجال في الأقصر بتهمة الترويج لأعمال السحر

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج لأعمال الدجل والسحر بالأقصر.

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وكانت أجهزة وزارة الداخلية تابعت تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع  يتضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج عن أعمال الدجل والسحر.

وبالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه (عامل – مقيم بمحافظة الأقصر ).
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة الأقصر، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل).

وبمواجهته أقر بقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى، والترويج لنشاطه الإجرامى من خلال الفيديو وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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