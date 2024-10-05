تأجيل دعوى الفنانة لقاء سويدان ضد ميدو عادل

أجلت محكمة القضاء الإداري، جلسة محاكمة الفنان ميدو عادل بتهمة التعدي على الفنانة لقاء سويدان، وقطع بانرات أحد المسارح، وعدة شكاوى لجلسة ٧ ديسمبر المقبل.

شكوى لقاء سويدان ضد ميدو عادل

كانت سويدان، تقدمت بشكوى العام الماضي للشئون القانونية بوزارة الثقافة متهمة ميدو عادل بسبها على خشبة مسرح البالون أثناء مسرحية سيد درويش وصفعها على وجها وأحيلت للمحاكمة التأديبية.