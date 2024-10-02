أخبار الفن اليوم: منى جبر تعلن اعتزالها.. آجر خيالي لـ عمرو دياب في إحياء حفل زفاف.. تفاصيل مسلسل "الكينج" لـ محمد إمام

شهدت الساحة الفنية، على مدار اليوم الأربعاء العديد من الأحداث الفنية، كان أبرزها، إعلان الفنانة منى جبر اعتزالها.

أعلنت الفنانة منى جبر اعتزالها التمثيل اليوم، مؤكدة عدم عودتها للمجال، حتى لو عرض عليها عمل يرشحها للأوسكار.

وقالت منى جبر في تصريحات لبرنامج القاهرة اليوم: في المجال الفني بيجيلك لحظة عارف إنك مش هتقدر تقدم حاجة أكتر.. فأخذت قرار الاعتزال وموحشنينش التمثيل وجمهوري أكيد هيقدر إني إنسانة طبيعية.

تستعد الفنانة آمال ماهر ، خلال الفترة المقبلة لطرح أغنية جديدة علي كافة منصات الموسيقي وموقع الفيديوهات يوتيوب.



أغنية آمال ماهر الجديدة

وتتعاون آمال ماهر في أغنيتها الجديدة، مع الشاعر أحمد المالكي، وذلك بعد تعاونهم الأخير في ألبوم أنا كويسة والذي طرح في وقت سابق وحقق نجاحا كبيرا.

وحققت آمال ماهر نجاحا كبيرا بآخر ألبومتها الغنائية أنا كويسة والتي طرحته في سبتمبر الماضي بعد غياب.

وأغنية آمال ماهر الجديدة أنا كويسة هي الأغنية الرسمية للألبوم وجاءت من كلمات أحمد المالكي ومن ألحان بلال سرور.

نظمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، برئاسة الناقد الفني الأمير أباظة، ندوة لتكريم الفنانة القديرة نيللي ضمن فعاليات الدورة الأربعين للمهرجان، والتي أقيمت في إحدى قاعات فندق هيلنان المعمورة بالإسكندرية.

وتحدثت الفنانة نيلي خلال الندوة عن مشوارها الفني الطويل، واستعادت أبرز أدوارها، قائلة: "عندما جسدت شخصية الشريرة في فيلم "عذاب امرأه"، اعتمدت أسلوبًا خاصًا في الأداء، مستخدمة ملامح جافة وصوتًا محددًا، بعيدًا عن الطرق التقليدية لتمثيل الشر".

خالد الصاوي، كشف الفنان خالد الصاوي، أصعب 4 دقائق في حياته بسبب تعاطي المخدرات والممنوعات، لافتًا: "في فترة معينة خدني العالم البديل من العالم الحقيقي، خدتني الممنوعات أكتر مما ينبغي بدون حكمة".



خطأ خالد الصاوي في تعاطي المخدرات والكحول

وقال خالد الصاوي خلال تصريحات مع أنس بوخش:"أنا عملت غلط في حياتي ممكن أخبيه واسكت، ولكن انا بانقله لحد تاني يمكن أساعده ميقعش فيه.. الإنسان فيه شوية غرور، والحمد لله كانت صحتي كويسة طول عمري فساعات كنت أخش بالدراع واتماديت في الغلط".

أقيم اليوم ماستر كلاس للمخرج محمد عبد العزيز ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط فى دورته الأربعين برئاسة الناقد الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان.



في هذا السياق، قال المخرج محمد عبد العزيز، إن الكوميديا الحالية اختلفت كثيرًا عن السنوات السابقة، وأرجع ذلك إلى أن هيكل الإنتاج اختلف، وهناك طرق توزيع جديدة للفيلم ومنها المنصات، بعد أن كان الطريق الوحيد هو دور السينما، وفي النهاية الفيلم الجيد يثبت نفسه، وعلى سبيل المثال فيلم "أولاد رزق".

وأكد محمد عبد العزيز، على أن الكوميديا الحالية اختلفت كثيرًا عن السنوات السابقة، وذلك لإختلاف هيكل الإنتاج، مشيرًا إلى أن هناك طرق جديدة لتوزيع الأفلام ومنها المنصات المختلفة، بعد أن كان الطريق الوحيد هو دور السينما، مؤكدًا على أن الفيلم الجيد يثبت نفسه قائلًا:"على سبيل المثال فيلم "أولاد رزق".

أنهى قصر ثقافة الإسماعيلية، كافة استعداداته لحفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين، حيث ينطلق حفل الافتتاح في الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء.



ويدير المهرجان الفنان ماهر كمال، ويشارك به 21 فرقة مصرية وأجنبية، منها 6 فرق من دول "الجزائر، رومانيا، إندونيسيا، الأردن، الصين، الهند"، و12 فرقة تابعة لهيئة قصور الثقافة وهي "الإسماعيلية، الوادي الجديد، العريش، حلايب للفنون التلقائية، الحرية السكندرية، بورسعيد، أسوان، المنيا، أسيوط، الشرقية، النيل للموسيقي والغناء الشعبي، إسماعيلية أطفال"، بالإضافة إلى فرقتي ذوي الهمم "هيئة قناة السويس، والقلوب البيضاء" التابعتين لمحافظة الإسماعيلية، وفرقة وزارة الشباب والرياضة.



أعلنت الفنانة إسعاد يونس قائمة الأحلام المؤجلة في حياتها، مؤكدة أن الاعتزال مرحلة ستحظى بها في حالات معينة خططتها لنفسها، موضحةً أن هناك حلما مؤجلا لها لم تحققه على مدار العشر سنوات الماضية.



في هذا السياق، قالت إسعاد يونس خلال لقائها في برنامج its show time: أنا مأجلة غصب عني قراءتي لكتب كتير أوي اشتريتها في آخر 10 سنين وحطاها جمبي وبرصها زي العواميد، ولكن لما هعتزل هقرأهم.

أما عن فكرة الاعتزال، أضافت إسعاد يونس: أتمنى إذا اعتزلت أبقى بصحتي لسه وميبقاش الاعتزال بسبب تدهور الصحة، وهييجي وقت الاعتزال عشان فيه وقت بيحتاج الواحد يخلو بنفسه ويشوف عمل إيه في الرحلة اللي فاتت.

أثار النجم عمرو دياب الجدل بتصريحه الأخير حول اعتزاله الغناء في الأفراح، أثناء إحيائه حفل زفاف ابنة رجل الأعمال السوري باسل سماقية، الذي أقيم بسفح الأهرامات وحضره عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.



وكشف مصدر مقرب من الفنان عمرو دياب، أنه قرر عدم الغناء في الأفراح، بعد أزمة صفعه لأحد المعجبين، حاول التقاط صورة تذكارية معه أثناء غنائه بأحد الأفراح.

وأضاف المصدر أنه نظرًا للصداقة القوية التى تربط عمرو برجل الأعمال باسل سماقية، وافق على إحياء حفل زفاف ابنته بشكل استثنائي.

وحصل عمرو على مبلغ 100 ألف دولار أمريكي، وهو ما يقرب من خمسة ملايين جنيه، نظير الغناء بالحفل.

يستعد الفنان محمد إمام، لدخول السباق الرمضاني 2025، بمسلسل يحمل اسم الكينج، بعد نجاحه في رمضان الماضي بـ مسلسل كوبرا.



تفاصيل مسلسل الكينج

في هذا السياق، يعرض مسلسل الكينج في 30 حلقة على قناة mbc مصر، ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير، وهو من إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم وتأليف محمد صلاح العزب.

إلغاء موريكس دور وحفلات ضخمة، كيف أثرت هجمات الاحتلال على الساحة الفنية بلبنان؟

تعيش لبنان بالوقت الحالي، ظروف صعبة بسبب انتهاكات جيش الإحتلال هناك، الأمر الذي تسبب في وقف النشاط الفني هناك بشكل كبير، بسبب الوقت الصعب التي تمر به البلاد حاليا.



تأجيل حفل موريكس دور

وشهدت الساحة الفنية في لبنان، تاجيل حفل موريكس دور لعام 2024 , نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد

وأصدرت إدارة مهرجان موريكس دور 2024 بيانا سابق لها وجاء نصه كـ الأتي:" بعد الظروف الآليمة المتتالية التي ألمت بوطننا لبنان والتي تمثلت بالاعتداءات الغشيمة على بلدنا الحبيب والتي أودت بحياة العديد من القتلى والجرحى، وتضامنًا مع أشقائنا في الوطن، قررت لجنة "الموركس دور" إرجاء الحفل الذي كان مقررًا أن يقام مساء الأحد 22 سبتمبر إلى موعد يحدد لاحقًا تبعًا للظروف.