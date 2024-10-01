الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

الفنانة فاطمة عادل تحتفل بزفافها على المخرج ياسر عطية (صور)

حفل زفاف ياسر عطية
حفل زفاف ياسر عطية وفاطمة عادل، فيتو

احتفل المخرج ياسر عطية بحفل زفافه علي الفنانة فاطمة عادل شقيقة الفنان ميدو عادل وذلك بمنطقة شبرامنت بحضور الأسرة والأصدقاء المقربين.

حفل زفاف ياسر عطية وفاطمة عادل 

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل زفاف ياسر عطية وفاطمة عادل ومن أبرزهم الفنان أشرف زكي ومدحت صالح وكريم فهمي وصلاح عبدالله وصبري فواز ومصطفى أبو سريع وغيرهم.

وعمل ياسر عطية كمساعد مخرج في عدة أعمال ومنها عتبات البهجة وراجعين يا هوى والكتيبة 101 وموسى وغيرهم.

 

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