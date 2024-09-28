عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بمدينة العلا في السعودية

أحيا الفنان عمرو دياب حفلا غنائيا بمدينة العلا في السعودية، وغنى عمرو دياب باقة من أغانيه الشهيرة، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير بدأها بأغنية "يا أنا يا لاء" ضمن افتتاح مهرجان سماء العلا.

حفل عمرو دياب

وكان عمرو دياب قد أحيا حفلا غنائيا خاصا خلال الأيام الماضية بمنطقة أهرامات الجيزة، وسط حضور كبير من مشاهير المجتمع والشخصيات العامة وغنى عمرو دياب باقة من أغانيه الشهيرة.

كما يستعد الهضبة عمرو دياب أيضا لإحياء حفل بالكويت في 24 أكتوبر المقبل، بـ "الأرينا كويت"، وهو واحد من أكبر المسارح هناك.

وكان عمرو دياب شارك في فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين وأحيا حفلا يوم 10 أغسطس الماضي.

وطرح عمرو دياب ألبوما جديدا في ديسمبر 2023، ضم 12 أغنية، هي: "بيوحشنا" و"سلامك وصلي" و"معرفش حد بالاسم ده" و"ظبط مودها" و"واخدين راحتهم" و"مكانك" و"ياقمر" و"لوحدنا" و"الكلام ليك أنت" و"ما تتعوضش بحد" و"مابتغيبش" و"المعنويات مرتفعة".