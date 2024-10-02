تفاصيل مسلسل "الكينج" لـ محمد إمام في رمضان 2025

يستعد الفنان محمد إمام، لدخول السباق الرمضاني 2025، بمسلسل يحمل اسم الكينج، بعد نجاحه في رمضان الماضي بـ مسلسل كوبرا.

تفاصيل مسلسل الكينج



في هذا السياق، يعرض مسلسل الكينج في 30 حلقة على قناة mbc مصر، ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير، وهو من إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم وتأليف محمد صلاح العزب.

وشارك محمد إمام في الموسم الرمضاني الماضي الماضي لعام 2024 من خلال مسلسل كوبرا، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق ،والعمل شارك فيه كل من مجدي كامل، أحمد فتحي، محمد ثروت، هشام إسماعيل، علاء مرسي، أوس أوس، منة فضالي، محمود البزاوي، أيمن عزب، هبة عبد الغني، وآخرون.