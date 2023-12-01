الجمعة 01 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

بعد شائعة زواجها بثري عربي، آمال ماهر تكشف لـ فيتو خطتها المقبلة

آمال ماهر، فيتو
آمال ماهر، فيتو

كشفت الفنانة آمال ماهر عن خطتها الفنية المقبلة، وذلك بعد طرحها لألبومها الأخير “أنا كويسة" الذي طرحته في شهر سبتمبر الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا لها.

 

خطة آمال ماهر الفنية المقبلة 

وأكدت أمال ماهر في تصريح خاص لـ"فيتو" أنها تعود قريبًا للجمهور بأغاني جديدة، وذلك بعد طرحها لألبومها الأخير “أنا كويسة”، مؤكدة أنها ستكشف التفاصيل الكاملة قريبًا عن خطتها الفنية.

ومن ناحية أخرى كانت، حسمت الفنانة آمال ماهر، حقيقة ما أشيع عنها خلال الساعات الماضية حول زواجها من ثري إماراتي، نافية الأمر جملة وتفصيلًا، ومؤكدة أنها غير منشغلة بتتبع الشائعات للرد عليها.

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آمال ماهر تحسم شائعة زواجها من ثري إماراتي

وعما أشيع عن زواج آمال ماهر، قالت المطربة في تصريح خاص لـ فيتو: "كل الإشاعات التي تطلق عليَّ تشعرني بحالة ضيق، لكن بفضل الاختصار في الرد، لو حقيقية كانت أعلنتها، أنا شخص بفضل الابتعاد عن الجري خلف الشائعات لنفيها".

وأضافت آمال ماهر: "وما جاش في بالي رد الفعل الكبير اللي كان على الشائعة الأخيرة  -الزواج بثري إماراتي- ولكن أنا مهتمة بجمهوري ومهتمة أقدم لجمهوري أعمال مميزة تنال إعجابهم.

وخلال الساعات الماضية، انتشر خبر زواج آمال ماهر بثري إماراتي، بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وتناقل المستخدمون الشائعة دون التحقق من حدوثها.

وكانت آمال ماهر نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، توثق فيه جلسة تصوير داخل منزل، وذلك على أنغام أغنيتها “أنا الحب” التي أطلقتها في سبتمبر الماضي.

 

حقيقة زواج آمال ماهر بثري إماراتي

وعقب نشر مقطع الفيديو، ربط الجمهور بينه وبين احتمالية زواجها برجل أعمال إماراتي، وقال أحد المتابعين:"شكلها هتعملها وتتجوز فعلًا"، ورد آخر بقوله:"مش عاوزينك تشوقينا أكتر من كدا يا آمال".

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