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ثقافة وفنون

ربنا مفضحنيش، خالد الصاوي يكشف أخطر 4 دقائق في حياته بسبب الممنوعات (فيديو)

الفنان خالد الصاوي،
الفنان خالد الصاوي، فيتو

خالد الصاوي، كشف الفنان خالد الصاوي، أصعب 4 دقائق في حياته بسبب تعاطي المخدرات والممنوعات، لافتًا: "في فترة معينة خدني العالم البديل من العالم الحقيقي، خدتني الممنوعات أكتر مما ينبغي بدون حكمة".

خطأ خالد الصاوي في تعاطي المخدرات والكحول

وقال خالد الصاوي خلال تصريحات مع أنس بوخش:"أنا عملت غلط في حياتي ممكن أخبيه واسكت، ولكن انا بانقله لحد تاني يمكن أساعده ميقعش فيه.. الإنسان فيه شوية غرور، والحمد لله كانت صحتي كويسة طول عمري فساعات كنت أخش بالدراع واتماديت في الغلط".

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وتابع:"حصل موقف غريب.. فجأة قلبي لقيته بينط خارج صدري بطريقة بتقول لي هتموت حالا، ومشكلتي الكبيرة ساعتها  إني مش عايز أموت ويبقى فيه فضيحة، وعايز أقوم أجمع البلاوي وأموت على نضافة، لأنها هتبقى فضيحة.. وأنا اسمي أحيانا بيبقى أهم من جسمي، فدخلت بالعافية على السرير .. 4 ساعات في السرير قلبي مش بيهدأ ومش عارف أعمل حاجة".

حديث خالد الصاوي مع الله

وتابع:"قلت لنفسي مش هنزل مستشفيات ومش هكلم حد،  ولا هشوف حد ينقذني في الفضيحة اللي أنا فيها إلى أن لجأت لربنا وقلت لربنا: سبحانك معنديش غير إني ألجأ لك أرجوك انقذني من الموقف ده، وأنا هغير حياتي ومش هحط نفسي في الوضع المهين ده تاني، وعلى الأقل ومن باب الاحتياط خدني وبلاش الفضيحة اللي برة دي، لإن أمي مش هتستحمل".

إنقاذ إلهي لخالد الصاوي

وواصل:" بعد دقيقة غفوت 4 دقائق بالظبط مكملتش 5 دقايق، وقمت كإني نايم 8 ساعات ومفيش مشكلة في القلب، وشيلت الممنوعات اللي هي كحول ومخدرات، وكل شئ ممكن أي حد يتخيله ولميتها وحرقت اللي حرقت، ورميت اللي رميته وكأني بعمل طقس نضافة، وصليت ونمت شوية صغيرين، وقمت لعبت رياضة ومجيتش جنب الحاجات اللي بتفكرني بالممنوعات لفترة، والقعدة نفسها والتليفونات والناس، لغاية لما لقيت نفسي أتعافى ودي النعمة".

قصة لجوء خالد الصاوي لإدمان الممنوعات

وأشار:"المنيو بتاعي في الممنوعات كان متسع وده أسوأ وضع عيشته في حياتي، وكان عندي ظروف شخصية وعائلية ومهنية صعبة، والحقيقة أنا كنت السبب الأخطر فيها".

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خالد الصاوي الفنان خالد الصاوي أنس بوخش تصريحات خالد الصاوي الممنوعات

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